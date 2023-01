Esta ha sido la inocentada de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

"Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí". De esa manera reflexionaba el protagonista del relato Los vientos que publicaba el Nobel Mario Vargas Llosa hace dos años. El escritor hispano-peruano parecía expresarse autobiográficamente a través de la ficción y no es nada casualidad que El País, donde participa de forma muy activa el laureado autor, se hiciera eco de ese fragmento donde el personaje añora a su ex mujer después de haberla abandonada de forma impulsiva por un amor pasajero que le sale rana, añorando su vida anterior, con una ex esposa abnegada.

De hecho su entorno (seguramente, él mismo junto a su hijos) expone en el mismo periódico que Vargas Llosa está interesado "en la cultura" y que su pareja de los últimos ocho años, Isabel Preysler, está interesada "en el espectáculo". Un 'espectáculo' donde entraría la moda, la figureo, la viralidad y la influencia que siempre han sido una reconfortante fuente de ingresos para ella y la mayor parte de sus hijos. Todo esto llega a tener tintes de farsa, de inocentada: de un contexto impropio para un premio Nobel.

Y de esta manera, en un primer movimiento en el ajedrez mediático, la viuda de Miguel Boyer optó por adelantar el anuncio de su ruptura en su revista de cabecera y exclusivas, ¡Hola! Y en la fecha del 28 de diciembre, lo que en sus primeras horas llegó a especularse como una extraña inocentada. Aquí no hay nadie inocente del todo, pero parece más que el escritor, con aspecto cansado, ha sufrido una broma de la vida. Sí, ha roto con Isabel Preysler. Aunque no por celos como ha defendido la reina de las portadas.

La periodista Paloma García-Pelayo ha detallado en El programa de Ana Rosa de este lunes que los celos (de él) habían sido el motivo que a largo plazo fue minando la confianza entre ambos. Una corroboración lanzada hoy para contrarrestar las palabras del escritor, que rechaza ser culpable de desconfiar de su pareja. Según la cronista la crisis definitiva se produjo el 29 de noviembre, tras llegar tarde de una gala. El acto podría haber sido el de la noche siguiente, el 30 de noviembre, en la cena de Moët & Chandon celebrada en el madrileño Palacio de Cibeles. En aquella gala, con un menú servido por el chef Ángel León, Isabel Preysler acudió con su hija menor, Ana Boyer, y se retiraron a las 00.45, en plena actuación de Mika, el cantante invitado. Vargas Llosa se habría mostrado contrariado por el horario, abandonó la casa de ella y una misiva posterior de Isabel Preysler daba por zanjada la convivencia y que no volviera a su hogar.

No hubo más fotografías juntos y Preysler estuvo con sus hijas Tamara y Ana en una escapada a Maldivas. Hay que remontarse a un acto (cultural) en el Teatro Real el pasado 15 de noviembre para tener a la pareja en una fotografía. Nadie se percató a lo largo de diciembre de que era efectiva la separación y hasta el autor de La guerra del fin del mundo llegó a referirse a Íñigo Onieva, ex novio de la marquesa de Griñón. Al hablar de esperanzas en torno a una reconciliación tal vez también se estaba refiriendo a sí mismo. Pero la situación terminó de agriarse hasta ser lanzada la noticia en plena fecha de los Inocentes.

El premio Nobel, que ha cumplido 86 años (ella tiene 71), lamenta estos dos cuatrienios que observa como un cúmulo de banalidades. De la pasión se habría pasado a una rutina donde habría encontrado más que una incompatibilidad de caracteres una divergencia de intereses. Un distanciamiento sentimental a través de formas distintas (no tan opuestas, realmente) de contemplar la vida. La negativa de él a pasar por el registro civil para casarse también habría contribuido a esta separación.

"Yo me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París", revelaba a los periodistas que le abordaban en la calle, para agregar que los motivos de ruptura por los celos "no son ciertos". "Los motivos de la ruptura no existen". En Telecinco a las pocas horas su ex pareja ha respondido: eran los celos. Y además insostenibles, según dejó llegar a García-Pelayo. Sin llegar a la exposición mediática de Tamara con Onieva, se ha reproducido en versión senior la ruptura en la casa de los Preysler.