Isa Pantoja se ha visto obligada a suspender sus planes de casarse el próximo junio en Marrakech tal y como había anunciado en las últimas semanas, debido a la actual situación sanitaria. La pandemia ha hecho prácticamente imposible que pueda celebrar con una gran fiesta su unión civil con su novio, Asraf Beno; de ahí que haya tenido que cambiar de idea y posponer una ceremonia que ni siquiera ha podido supervisar in situ dada la prohibición de viajar a Marruecos.

"Es imposible poder organizar nada en estas circunstancias. Creíamos que para junio iba a estar todo más controlado pero no es así y con este panorama hemos decidido posponerlo. En un momento dado le comenté a Asraf que podríamos hacerlo en julio pero los meses de verano no sabemos qué va a pasar y además hace demasiado calor. Seguramente será para septiembre u octubre pero la idea sigue siendo celebrar nuestra boda en Marrakech con todos los amigos y la enorme familia de Asraf. Lo que no quiero cambiar es nuestra boda civil en Madrid. En cuanto Asraf organice un tema de papeles nos casaremos. Supongo que será en junio aunque aún no hemos solicitado la fecha por ese papeleo", ha explicado la propia Isa.

La hija de Isabel Pantoja, quien continúa sin hablarse con su madre aunque su hermano Kiko sí manifestó su intención de no perderse el enlace, quiere organizar una gran fiesta en algún paraje especial de Marrakech, donde celebraría un banquete con claro sabor marroquí pero aderezado con sus propias ideas.

De momento esos planes tienen que aplazarse, en un momento en el que la situación familiar vuelve a atravesar tiempos delicados a raíz de la ruptura de su hermano Kiko Rivera con su madre. Tal y como ha confirmado en El programa de Ana Rosa, Isa no tiene noticias de su madre y tampoco la felicitó este fin de semana por el Día de la Madre. No ha pasado nada que haya provocado este largo silencio pero desde que apareció en Cantora y tuvo que protagonizar el salto de la reja para reunirse con la artista, madre e hija no han vuelto a verse más.

Por su parte, Kiko ha roto su relación con su prima Anabel y este martes incluso llamó a la grúa para deshacerse de una moto suya que le guardaba. "Ya no me aporta nada", comentó el Dj por teléfono en Sálvame. La sobrina de la tonadillera está destrozada, pero no sabe qué puede hacer al respecto.