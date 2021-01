Isabel II invita a los duques de Sussex a su cumpleaños

A Isabel II le gusta tanto su cumpleaños que lo celebra dos veces, aunque no por capricho sino siguiendo una tradición inaugurada por Jorge II en 1748. El rey había nacido en noviembre y pensó que, para evitar el frío, podría celebrarlo en junio y hacerlo coincidir con el desfile del Trooping the Colour que por entonces ya contaba con un siglo de antigüedad. El desfile militar ya era una fiesta, por lo que añadir el aniversario del monarca no le quitaría lustre sino todo lo contrario. Y así fue como la reina se sumó a una tradición a la que no ha faltado nunca, excepto en 1995 cuando se canceló por una huelga de trenes. Incluso el año pasado, en los primeros meses de la pandemia, la reina quiso celebrar un Trooping the Colour reducido trasladando una representación a Windsor, donde se aisló –y allí continúa– tratando de evitar el coronavirus.

El próximo 12 de junio (pese a que la soberana cumple los 95 el 21 de abril), la reina Isabel pretende contar también en su fiesta con su nieto preferido, el príncipe Enrique, y su mujer, Meghan Markle. Previsiblemente les acompañará también su hijo, el pequeño Archie.

Según The Sunday Times, tras unos meses sin actos oficiales a causa de la crisis sanitaria, la monarca está dispuesta a retomar su agenda este verano con este gran desfile militar que supone para ella un evento oficial y a la vez un día familiar. Dada la importancia del Trooping the Colour, se espera que los duques de Sussex acepten la invitación de Isabel II y acudan a esta cita, reencontrándose nuevamente con la mayor parte de los miembros de familia real británica, con los que los vimos por última vez a comienzos de marzo en la Abadía de Westminster, donde despidieron su agenda celebrando el Día de la Commonwealth.

En cualquier caso, el príncipe Enrique tiene previsto reunirse con su abuela y soberana de los ingleses en unos días para renegociar los términos de su salida de la familia real, de la que este enero se cumple un año de su anuncio aunque se hizo efectiva en marzo, en plena pandemia del covid-19.