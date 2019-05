Jennifer Lopez podría estar pasando por una nueva crisis sentimental. Con 49 años la vida amorosa de la celebritie transcurre como un tobogán que sube y baja. El impresionante anillo que le regaló su pareja, el jugador de béisbol Alex Rodríguez, parece haber quedado en saco roto.

Los cantos de sirena apuntan en dos direcciones. Unas voces señalan que la pareja atraviesa un periodo de crisis y otras indican que simplemente han cancelado su boda. En un programa de radio JLo no terminaba de despejar los fantasmas con sus palabras. "No hemos planificado nada, porque acabamos de comprometernos. Inmediatamente después comenzamos a trabajar y vamos a estar así lo que queda del año. No hemos decidido todavía si vamos a encajar (la boda) en algún momento o esperaremos. No lo sé".

La vida sentimental de JLo ha acaparado la mayoría de fracasos, pues a nivel artístico continúa acumulando éxitos, tanto en el cine como en la música. Acaba de publicar Medicine, un single en el que ha estado acompañada de French Montana. Al mismo tiempo se encuentra en pleno rodaje de Hustlers, donde encarna la figura de una stripper.

La cantante ha estado casada en tres ocasiones. Un punto y aparte merece su enlace con el camarero, Ojani Noa, el 22 de febrero de 1997 para divorciarse el 1 de enero del año siguiente. A los tres años contrajo matrimonio con el bailarín Cris Judd, una relación de dos años. Mayor fortuna tuvo cuando se cruzó en su camino Marc Anthony. La pareja permaneció diez años juntos, lo que les valió para ser padres de los gemelos, Emme y Max. El noviazgo que mantuvo con Ben Affleck dejó mal parado al actor. La lluvia de críticas arreció al reconocido intérprete, sobre todo por Gigli, la película que ambos protagonizaron.

Su ajetreada vida contiene un capítulo propio de una película de acción. En 1999 se vio implicada en un tiroteo en una discoteca. En la reyerta resultaron heridas tres personas y su novio de aquel entonces, Sean Puffy Combs, fue detenido por posesión ilegal de armas.