Johnny Depp: "Nunca en mi vida he cometido agresión sexual”

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard alcanza estos días su recta final. Como testigo de refutación tras las declaraciones de la actriz, Depp ha vuelto a subir al estrado para negar tajantemente las acusaciones de su ex pareja, aunque en este proceso lo que se está juzgando realmente es si Heard difamó o no a Depp al presentarle públicamente como un maltratador. El actor sabe que su imagen pública también está en juego.

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, todas estas historias extravagantes e indignantes de mí cometiendo estas cosas", dijo. "Y viviendo con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años", declaró.

El protagonista de Piratas del Caribe calificó el testimonio de Amber Heard como "ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso". Es más, intentó desacreditar las palabras de Whitney Henriquez, hermana de Heard, acerca de los presuntos episodios violentos que vivió estando con la pareja. Eso y también señaló que su ex pareja pegó alguna vez a su hermana, por lo que podría estar coaccionada por ella -según él- también a la hora de declarar en este juicio.