Oleada de críticas a Vogue por su portada de Kamala Harris

Kamala Harris será nombrada vicepresidenta de Estados Unidos la semana próxima, pero estos días de lo que más se habla es de su reportaje en la revista Vogue, la biblia de la moda para los entendidos.

La portada de febrero, en la que aparece la vicepresidenta electa de pie llevando unas zapatillas Converse frente a unas cortinas rosas y verdes (los colores de Alpha Kappa Alpha, la hermandad de mujeres a la que perteneció cuando estaba en la Universidad de Howard), está siendo muy criticada en internet ya que muchos dicen que su estilo es decepcionante, de andar por casa, poco favorecedor y que sin duda no se ajusta al que tendría que ser el de la primera mujer vicepresidenta de la nación.

"Le tomaré fotos a la vicepresidenta gratis con mi Samsung y estoy cien por cien seguro de que el resultado será mejor que esta portada de Vogue", tuiteó el escritor y orador Wajahat Ali.

La cuenta de Instagram de Vogue también se ha visto inundada de críticas por la imagen de su portada y los internautas la han calificado de "horrenda" e "irrespetuosa" para Harris. Algunos consideran que se trata de un paso en falso en la reputación de la revista, que durante mucho tiempo ha sido acusada de blanquear y usar imágenes poco favorecedoras cuando presenta a mujeres afroamericanas en su portada.

