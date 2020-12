Lola Índigo, estandarte del movimiento 'body positive'

Lola Índigo protagoniza la portada de este mes de la revista Women’s Health, en cuya entrevista envía un mensaje body positive que se ha vuelto viral en Instagram.

"Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente, y poco a poco voy encontrando el equilibrio. Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings", explica la cantante y bailarina, quien se hizo famosa por su participación en Operación Triunfo 2017, del que fue la primera expulsada y en el que concursó como Mimi Doblas.

En 2018 su carrera musical despegó, ya como Lola Índigo, y al año siguiente publicó su álbum de consagración, Akelarre. "He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad", apunta la artista, a quien en su caso particular le hacen "muy feliz" la danza y el deporte, y de paso le sirven para mantenerse en forma. "El cuerpo es cambiante, el mío y el de cualquier chica que vaya a leer esto", afirma Índigo.