Malú ha roto su silencio. Desde que en febrero se hiciera público su romance con Albert Rivera, líder de Ciudadanos, la cantante, que se recupera de una lesión de tobillo que le obligó a pasar por el quirófano, se ha mantenido alejada de los focos e incluso de las redes sociales.

Centrada en su recuperación, Malú ha hecho sus primeras declaraciones en un directo con sus seguidores en Instagram para que estos supieran, de primera mano, cómo se encuentra. Sus fans le preguntaron si le había afectado lo que se había dicho de ella y cómo estaba en el ámbito personal. "Sí, claro que estoy fuerte. Creo hay cosas que te duelen porque no son muy justas (...) Estoy feliz, tranquila (...)", manifestó."Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz. Quiero compartir con vosotros que aunque he vivido momentos frustrantes con esta situación, con el pie y demás, estoy muy feliz", comentó a todos sus seguidores.