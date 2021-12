Los padres de Mario Biondo señalan a Raquel Sánchez Silva

Los padres de Mario Biondo se han sentado por primera vez en un plató de televisión para hablar abiertamente sobre la muerte de su hijo y defender lo que tanto tiempo llevan haciendo en Italia: demostrar que su hijo no se suicidó, sino que fue un asesinato. Una interesante entrevista que arroja luz sobre el fallecimiento del marido de Raquel Sánchez Silva hace ocho años.

Santina, la madre de Biondo, asegura que su hijo no se suicidó, y que han conseguido evidencias que lo demuestran: “Tenemos la prueba de que a nuestro hijo le asesinaron, aunque no sabemos quién lo hizo, pero sí tenemos claro que no pudo ser un suicidio, la posición del cuerpo y las marcas de su cuello así lo demostraban”.

En cuanto a Sánchez Silva, los padres del malogrado cámara tienen mucho que reprocharle; no entienden cómo se “recuperó” tan pronto tras la trágica e inesperada muerte de su marido. “No queríamos que fuese una viuda de luto de por vida, pero nos dolió mucho que tan solo una semana después de su funeral, ella se fuera a divertirse a Formentera con sus amigos”, han sido las duras manifestaciones de la madre de Mario Biondo.

De hecho, Santina y su marido están convencidos de que detrás de la muerte de su hijo hay algo oscuro, referente a la vida de Raquel, que no ha salido a la luz. “Seguro que esconde algo porque si las cosas hubieran estado claras desde el principio no estaríamos aquí ahora. Si las autoridades italianas han abierto un expediente es porque existen dudas sobre la versión oficial”, asegura.

La clave está en el ordenador de Mario, ya que Santina asegura que aunque borraron los datos, se encontraron búsquedas llamativas. “Cuando la policía italiana investigó el ordenador de mi hijo, descubrieron que en el motor había varias búsquedas sobre una supuesta película porno protagonizada por Raquel Sánchez Silva”.

Los padres de Biondo están seguros de que Raquel le era infiel a su esposo. “Mi hijo Andrea vino a investigar cosas sobre el pasado de Raquel, y descubrió que mi hijo Mario sospechaba que Raquel le era infiel”, han declarado. Según su versión, Raquel tuvo con ellos un tenso enfrentamiento que les hizo sospechar de la periodista:“Fuimos a ver la casa donde mi hijo había vivido con Raquel aunque ella no quería que fuésemos (...) Nos llamó la atención lo ordenado y limpio que estaba todo y ella nos dijo que ella misma le había pedido que limpiase la casa (...) Mirando el ordenador de mi hijo descubrí debajo del teclado un papel en el que había apuntado un enlace, era la letra de mi hijo, era sobre esa supuesta película de Raquel (...) Ella reaccionó de inmediato gritándonos que todo eso no era cierto, que ella no era ninguna puta”.

Giuseppe Biondo ha asegurado en el plató de Sábado Deluxe que todos en su familia están convencidos de que la muerte de Mario no fue un suicidio, sino que se trató de un asesinato. Para ello, el padre del cámara italiano ha hablado sobre el comentado estado en el que apareció el cuerpo de su hijo aquel 30 de mayo de 2013: “Los investigadores españoles no hicieron bien su trabajo. A mi hijo le asesinaron y vamos a seguir luchando para que se descubra la verdad”, concluyó.