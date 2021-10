Meghan Markle coquetea con la política

La duquesa de Sussex ha revolucionado las redes sociales al compartir la carta que ha escrito y enviado al Senado de Estados Unidos. En ella pide la conciliación familiar para los americanos y desvela las dificultades económicas que atravesó de niña para demostrar que, a pesar de su estatus actual, sabe lo que es no poder pasar más tiempo con su familia debido al trabajo: "Me crié comiendo ensaladas a 5 dólares y sabía que era una afortunada por lo duro que trabajaban mis padres para mí", sostiene en un pasaje.

