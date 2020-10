La duquesa de Sussex descarta regresar a la actuación

Meghan Markle no tiene intención de regresar al mundo de la interpretación, pero está volcada en su nuevo proyecto junto a su marido, el príncipe Harry, con Netflix. El pasado miércoles, el CEO del gigante de streaming fue entrevistado en el programa Squawk Bo, de la CNBC, donde dio detalles de la alianza (millonaria) establecido por su compañía con los duques de Sussex, “el más excitante paquete de contenidos del próximo año”, según Reed Hastings.

Los duques, tras los pasos de los Obama

"Va a ser un entretenimiento épico", señaló el directivo, que se mostró emocionado con el acuerdo que ha llegado el servicio de vídeo bajo demanda con la pareja, que, da un paso de gigante en su independencia de la Corona británica. Hastings apuntó que el matrimonio está listo para producir documentales exclusivos, series, largometrajes, programas guionizados y espacios infantiles y confirmó que la estrella de Suits no tiene planes de regresar a la actuación.

"Están enfocados en ser productores", aclaró el ejecutivo. "Nuestras vidas, tanto independientes entre sí, como en pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano: el coraje, la resiliencia y la necesidad de conexión. A través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus entornos, para arrojar luz sobre las personas y las causas de todo el mundo, nuestro enfoque estará en la creación de contenido que informe, pero también aporte esperanza", señaló el matrimonio en un comunicado tras anunciarse el trato.

Meghan y Markle no protagonizarán un 'reality show'

En los últimos días, medios británicos como The Sun y Daily Mail, los más críticos con la intérprete de 39 años, entre los productos que prepararían para el servicio de contenidos se incluiría un reality show, una información que fue negada categóricamente por el representante de los duques al portal Deadline. Los términos económicos de este pacto se llevan en la máxima discreción, aunque algunos medios estadounidenses apuntan a más de 100 millones de dólares.

Antes de materializarse este acuerdo, trascendió la millonaria cantidad que recibiría la madre de Archie por una conferencia de menos de media hora: medio millón de euros. Según Los Ángeles Times, el hijo del príncipe Carlos y su nuera ficharon en exclusividad con la firma Harry Walker por el que recibirían la friolera de un millón de euros por conferencia.

Markle, en 'America's Got Talent'

Aunque no todo lo que hace la pareja es previo pago. Hace apenas una semana, la hija de Doria Ragland grabó un vídeo para saludar a Archie Williams, uno de los concursantes de America’s Got Talent que pasó 36 años de su vida en prisión por un delito que no cometió. “Hola Archie. Sólo quería hacerte saber que tu historia nos ha conmovido mucho y te hemos estado animando todas las semanas. Estamos orgullosos de ti y apoyamos, y estamos ansiosos por ver lo que haces”, dijo la condesa de Dumbarton.