El mensaje más emotivo que ha recibido Joaquín Sánchez por su retirada del fútbol

Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis y patrimonio del fútbol español, ha anunciado su retirada del fútbol para el final de la presente temporada. La decisión no ha pillado por sorpresa porque su protagonismo en el equipo había disminuido de manera considerable en el último año. El capitán verdiblanco pone el punto y final a una exitosa y longeva carrera deportiva, con 23 años de carrera profesional en la élite. El futbolista portuense se ha despedido del club de su vida con un emotivo vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Betis Balompié (@realbetisbalompie)

“La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones, en mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay, esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño, qué rápido pasa el tiempo, nada es para siempre, dicen, pero están equivocados. ¿Acaso no conocen al arte?, es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, ventana hacia la eternidad”, ha dicho mientras cuelga su particular obra de arte en la pared.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana (@susanayj7)

A lo largo de sus 23 años de futbolista profesional Joaquín ha contado con un apoyo imprescindible, el de su mujer, Susana Saborido. La sevillana y el portuense forman el tándem perfecto. Así lo han demostrado con sus últimas apariciones televisivas en Joaquín, El novato y La penúltima y me voy, donde se han ganado el cariño del público. Susana, como no podía ser menos, le ha brindado una emotiva despedida a su esposo. “Este día tenía que llegar, aunque mi corazón y mi alma no lo entiendan. Nos conocimos siendo dos niños, llenos de ilusiones y sueños y desde entonces, cada partido en los que te he visto jugar tuve los pelos de punta y las emociones a flor de piel. Hoy tengo que ver cómo le dices adiós a tu vida, a tu mundo, a tu todo, y yo ahora no sé ni que decir, ni que hacer, porque no me lo puedo creer. Solo decir que fuiste, eres y serás uno de los mejores futbolistas que ha dado España. Por siempre serás Joaquín 17. Te quiero”, ha escrito en sus redes sociales a modo de despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana (@susanayj7)

La pareja lleva casada desde 2005 cuando contrajeron matrimonio en El Puerto de Santa María, la localidad natal del futbolista. Fruto de su amor nacieron sus dos hijas, Daniela y Salma, que también han formado parte de las vivencias televisivas de la pareja. Susana siempre ha sido muy comprensiva con la vida que decidió elegir su marido. Ser futbolista resta mucho tiempo a la familia. Susana y sus hijas han convivido con ello durante muchos años. Ahora se inicia una nueva etapa para esta bonita familia.