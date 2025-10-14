Así es Merche, la desconocida novia del conquistador Risto Mejide

Risto Mejide se ha convertido en el Leonardo DiCaprio español. Desde que se conociera la ruptura con Laura Escanes, la madre de su hija Roma, el presentador de Mediaset, ha protagonizado varios romances fugaces que no han llegado a cuajar. El último de ellos fue con la experta en Inteligencia Artificial, Laia Grassi, expareja del futbolista Alexis Sánchez, con la que apenas ha durado cuatro meses.

Un mes después, el corazón del publicista vuelve a latir con fuerza. Y es que el periodista Javi de Hoyos ha avanzado que Risto Mejide habría recuperado la ilusión en el amor con una agente inmobiliaria que responde al nombre de Merche.

El periodista ha enseñado una story de Merche viajando en un coche junto a un hombre que podría ser Risto. En un momento del vídeo, la mano del conductor, que porta una pulsera que suele llevar el presentador, agarra la mano de la joven. Esa pista ha llevado al periodista especializado en corazón a determinar que podría ser la nueva novia de Risto.

Tras la difusión de la noticia, la cuenta de Instagram de la joven ha pasado a ser privada. Los datos que ha ido recabando de la joven son escasos a día de hoy. Se llama Merche tiene 31 años y es natural de Gijón. La joven trabaja como agente inmobiliaria de casas de lujo. Poco más se sabe de ella.

Risto Mejide está acostumbrado a que sus relaciones sentimentales ocupen portadas y titulares de la crónica rosa. Tras separarse de Ruth Jiménez, la madre de su primer hijo, el publicista inició un controvertido romance con Laura Escanes, con la que mantenía una diferencia de edad de 22 años. Pese a ello, ambos contrajeron matrimonio en 2017 y dos años después vino al mundo Roma, su hija en común. No obstante, su historia de amor concluyó en 2022 después de permanecer siete años juntos. A partir de entonces, el presentador de Todo es mentira acumula varios affaires son mujeres más jóvenes que él. El más duradero fue con la farmacéutica Natalia Almarcha, con la que vivió una relación con idas y venidas que se alargó poco más de un año. Después ha sido relacionado con la actriz Grecia Castta y con la empresaria Laia Grassi, dos romances de poco recorrido.