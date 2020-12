Miley Cyrus sigue queriendo a Liam Hemsworth

Miley Cyrus reconoce que sigue amando a su ex marido, Liam Hemsworth, tras su polémico divorcio hace ahora casi un año. En el programa de televisión The Howard Stern Show ha hablado de los motivos por los que se separó del actor, con el que se casó en diciembre de 2018 y del que se separó tan sólo ocho meses después.

Según dijo, ambos se casaron después del trauma que supuso perder su casa quemada en noviembre de aquel año, por los incendios forestales que ocurrieron en Malibú. "Hemos estado juntos desde los 16 años (...) Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo", contó la cantante, de 28 años, algo que les llevó a formalizar su relación, que dio comienzo en agosto de 2009 y se rompió definitivamente y de forma oficial en enero de este 2020.

A pesar de que la pareja se separó, ella asegura que le quiere: "Realmente todavía le amo y le amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré". Sin embargo, había "demasiados conflictos" entre ellos, por lo que al final seguir juntos se hizo imposible. "Cuando llego a casa, quiero que alguien me abrace", manifestó. "No me divierto con el drama o las peleas", adujo sobre los motivos de la ruptura.

En plena promoción de su séptimo trabajo, Plastic Hearts, que los entendidos catalogan como el mejor disco de su carrera y que proyecta su vena más rockera. Su nueva música sale a la luz en un año marcado por el coronavirus y tras un parón obligatorio que ha afectado a nivel emocional a la ex chica Disney, haciéndole recaer en el alcohol después de seis meses limpia. Una confesión que no pilla de nuevas a sus fans, ya que siempre ha hablado con naturalidad sobre sus adicciones, que retomó durante el confinamiento y ha vuelto a dejar.

Una de las razones por las que ha peleado contra el alcohol y las drogas ha sido el miedo a pertenecer al famoso y triste 'Club de los 27', la lista de grandes músicos que perdieron la vida a esta edad. "Para mí fue una edad en la que decidí protegerme", confesó. "Lo que realmente me hizo querer estar sobria es que hemos perdido muchos iconos a esa edad", razona sobre el pánico que le produjo: "Es un momento crucial en la vida, así que comienzas un nuevo capítulo o se acabó". La estrella del pop recuerda que muchos de sus ídolos que murieron a esa edad lo hicieron porque no pudieron manejar su propia fuerza. Una energía que Miley parece que vuelve a tener controlada.