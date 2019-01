Del exotismo al futurismo, con Berhanyer en el corazón

Exotial, el nuevo trabajo de Hannibal Laguna presentado el viernes en la pasarela de Madrid, habla de lo "extraño y de lo singular" en una colección de estilizados vestidos que recoge el exotismo, la cultura y los colores de todo el mundo, pero que sobre todo habla de la costura, un oficio que conoce muy bien.

Con capricho, el diseñador venezolano ha adaptado los hermosos volúmenes del new look de Dior en faldas, los patrones de Balenciaga sobre una chaqueta capa o las divertidas siluetas drapeadas de los 80 en vestidos por encima de la rodilla al más puro estilo Joan Collins. Hay volumen y prendas livianas con importantes transparencias con espaldas al descubierto y escotes de vértigo, que como es habitual en él, no las forra, sino que las trabaja con varias capas de tul internas que resultan invisibles al ojo indiscreto. Los bordados son delicadas piezas tridimensionales que esculpe con distintos tejidos o varios cabos de hilo. Más allá de las transparencias y de los guiños nostálgicos entre ellos a su "querido y admirado" Elio Berhanyer, este diseñador demuestra que tiene oficio. Y como dice la expresión "para gusto, los colores".

Mientras que Ana Locking presentó una colección inspirada en Kaspar Hauser, un joven que apareció en las calles de Nuremberg, a los 16 años, desorientado y sin saber hablar, con la que ha querido transmitir la incomunicación actual y la dificultad para relacionarse de los jóvenes a través de las máscaras de las modelos. "He querido comunicar la falta de identidad de las generaciones más jóvenes que solo se relacionan a través de las redes sociales, mostrando una imagen y una vida que no es real", explicó la creadora. Y para ello, ha establecido en cada prenda un diálogo con diseños tan actuales como una bomber a la que incorpora brillos y cortes barco presentes en cualquier corte del siglo XVI europea o un body corse con mangas farol rasgadas y cuellos elevados, al más puro estilo de la época de Felipe II, sobre un tejido de neopreno con acabado aterciopelado. Un vestido de noche de estilo goyesco, una capa tornasolada con volante y bolsillos extra XXL o una organza muy liviana sobre la que se superponían plisados plastificados, dieron como resultado una colección rica en una estética "neofuturista".

The 2nd Skin Co, firma que tiene al frente al dúo creativo, Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, ha tenido en las alfombras rojas su referente a la hora de diseñar una colección, Lucky 27. "Esta nueva colección va dirigida a una mujer sexy y atrevida, pero buscamos también la complicidad y los gustos de una mujer romántica", a la que cubre con gazares, seda natural tafetas y crepes, explicó Fernández. Un concepto, que ya se ha visto en otras ocasiones, y vuelve a trasladar en vestidos de noche y de cóctel donde el negro es el protagonista. "Vestidos para lucir sobre alfombras rojas, de nuestro país y de Los Ángeles", dijo Burillo, quien contó ilusionado que cada vez son más las actrices que eligen sus diseños en estos actos. Lo más novedosos de este trabajo son los estampados, uno floral en gazar de seda natural y otro con enormes papagayos con los que ha confeccionado vestidos en los que el volumen y los volantes trepadores han recreado la silueta.