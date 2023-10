Este es el motivo por el que Chanel ya no canta 'SloMo'

Hace aproximadamente un año y medio, España vio la espectacular actuación de Chanel en el escenario de Eurovisión 2022, donde consiguió un destacado tercer puesto para el país. Su show con la canción SloMo se convirtió en un auténtico himno, tanto para los fans españoles como para los seguidores del festival en toda Europa. Sin embargo, últimamente, Chanel ha dejado de incluir esta canción en sus conciertos, dejando a sus seguidores sorprendidos y algo decepcionados.

Desde su destacada participación en Eurovisión, Chanel ha continuado su carrera musical lanzando varios hits exitosos como Clavaito, con Abraham Mateo, Ping Pong, junto a Ptazeta, y Toke, que se convirtió en la canción oficial de la selección española de fútbol para el Mundial de Qatar. No obstante, algo ha cambiado, ya que Chanel ha optado por no cantar SloMo en sus conciertos.

La decepción de los fans de la cantante estalló cuando Chanel no incluyó "SloMo" en su repertorio durante una actuación en las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Las redes sociales se llenaron de comentarios no muy positivos, y uno de sus seguidores expresó su confusión en TikTok, cuestionando por qué no cantaba la canción que la hizo famosa. La respuesta de Chanel fue enigmática pero reveladora: "Pues porque hay muchas cosas que no sabéis", insinuando que existen razones detrás de su decisión que no se han hecho públicas.

Chanel responde a un comentario acerca de por qué no canta SloMo en sus últimos conciertos:“pues porque hay muchas cosas que no sabéis.🤷🏽‍♀️” pic.twitter.com/XcBUcFkPHp — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) October 13, 2023

En busca de respuestas, los fans han comenzado a rumorear sobre las posibles razones detrás de la ausencia de SloMo en los conciertos de Chanel. La primera teoría sugiere problemas de derechos de autor relacionados con la canción, lo que podría haber causado un conflicto con su discográfica. La canción SloMo está bajo la supervisión de BMG, mientras que Chanel está fichada por Sony, lo que podría haber planteado problemas en términos de derechos de reproducción. Sin embargo, en realidad, la interpretación en vivo de una canción suele estar menos sujeta a restricciones de derechos de autor que las grabaciones de estudio, por lo que esta teoría parece poco probable.

Una segunda teoría que ha ganado fuerza se centra en los derechos de autor de la coreografía de SloMo. La coreografía de la canción fue creada por Kyle Hanagami, un coreógrafo de renombre internacional. Si Hanagami tiene derechos de autor sobre la coreografía, Chanel podría haber decidido evitar cualquier costo adicional cambiando la coreografía o modificándola de alguna manera.

Esta teoría se prueba en parte si nos fijamos en otros eventos recientes. Chanel interpretó SloMo junto a Noa Kirel, representante de Israel en Eurovisión 2023, pero con una coreografía diferente a la original. Esto respalda la idea de que la cantante podría estar tratando de evitar problemas de derechos de autor relacionados con la coreografía original.