¿Quién es Chanel Terrero, la mujer del momento?

Chanel es el nombre más pronunciado de los últimos días. La cantante que ha hecho historia en Eurovisión es una gran artista de 30 años, con mucha experiencia y trabajo a sus espaldas que ha pasado desapercibido hasta la noche del sábado con su magnífica actuación representando a España en el festival europeo de la canción.

Al margen de resultados, Chanel Terrero es cubana de nacimiento, aunque a los 4 años su familia se mudó a España, en concreto a Olesa de Montserrat, el pueblo de Barcelona que este fin de semana ha vibrado con un tercer puesto que sabía a victoria tras 27 años de sequía eurovisiva. La música y el baile siempre han sido sus grandes pasiones, desde muy pequeña.

A los 9 años comenzó con clases de canto, interpretación en la Royal Academy Of Dance, ballet, jazz y gimnasia rítmica. Sus maestros -tras su primer aprendizaje con una profesora de baile de Olesa que este sábado se derretía al ver adonde ha llegado su aventajada alumna-, han sido figuras tan reconocidas como Víctor Ullate, Coco Comín y Gloria Gella. A los 16 años pisó un escenario por primera vez, y a la vista está que lo ha convertido en su segunda casa desde entonces.

Chanel es su nombre real; su madre se lo puso porque era una gran admiradora de Coco Chanel. La cantante está muy unida a ella, a su padre y a su hermana pequeña, Betlem. La madrugada del sábado, mientras todos querían comentar sus impresiones en el especial de La 1 que siguió a Eurovisión, ella sólo decía que, antes que nada, quería hablar con su familia, a la que había dejado plantada en plena videollamada por atender a los medios de comunicación.

Pese a no ser demasiado popular hasta que ganó el Benidorm Fest, en el mundo del espectáculo, fundamentalmente del teatro musical, sí que era conocida. Ha participado en musicales como Mamma Mia!, El Rey León, Nine, Flashdance El guardaespaldas y Fiebre Hamilton, entre otros. De hecho, Chanel ya tenía trabajo antes de participar en Eurovisión: será una de las protagonistas de Malinche, el nuevo espectáculo de Nacho Cano, ex integrante de Mecano.

La artista también ha aparecido, en papeles secundario, en series tan conocidas como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo, Gym Tonic y El continental. También ha participado en varios cortos, uno de ellos titulado La Llorona y rodado en la localidad albaceteña de Hellín.

Su actuación en San Isidro

Chanel ha revolucionado la madrileña Plaza Mayor este lunes con su actuación en San Isidro. Recién llegada de Turín, la cantante estaba muy emocionada por las muestras de cariño recibidas desde que aterrizó en Madrid. Durante su intervención ni siquiera se ha quitado las enormes gafas de sol que cubrían su rostro. Luego ha reconocido que ha llorado tanto que tiene los ojos hinchados.