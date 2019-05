La mujer de 'El Sevilla' espera quintillizos

Será el famoso con más hijos de una tacada. Récord en el gremio musical. Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', el vocalista y líder del grupo Mojinos Escozíos, ha proclamado la feliz noticia de su nueva paternidad a sus 48 años y con una expresión de desenfadada resignación anuncia que su actual pareja está embarazada de quintillizos. Y no, no es una broma como podría parecer. Sabía en principio que su nueva responsabilidad paterna venía de la mano de un parto múltiple pero, como ha reconocido el cantante y futuro participante de Masterchef Celebrity 4, nadie podría haberse imaginado que vendrían al mundo cinco criaturas.

VOY A SER PADRE DE NUEVO, pero no vienen ni dos ni tres QUINTILLIZOS Dios me coja confesado pic.twitter.com/dhGIomuL6T — Miguel el Sevilla (@MiguelelSevilla) May 15, 2019

"Voy a ser padre de nuevo, pero no vienen ni dos ni tres... quintillizos... que Dios me coja confesado", pronuncia en el vídeo El Sevilla que de lunes a viernes por la mañana retuerce el lenguaje y sus reflexiones en Auristys va a tener ocasiones por delante para detallar esta experiencia de ser padre de cinco bebés con una edad en la que podría ser abuelo.

El artista nacido en San Juan de Aznalfarache cuenta con buen humor para afrontar el reto. "A ver si me acuerdo de cómo esto de ser padre. Hace nueve años que nació mi Lolita, la última", añade en el vídeo. El Sevilla es padre de tres hijos a los que se sumarán estos quintillizos que ya han sorprendido a toda España. Además de su vertiente musical el popular barbudo ha participado en programas como Me resbala, Tú sí que vales o, en Canal Sur, en La semana más larga de Manu Sánchez. Participó como concursante en Tu cara me suena, experiencia en un talent que en parte le servirá para su nueva faceta de aspirante en las cocinas de Masterchef (si el embarazo de su mujer no le impide seguir adelante).