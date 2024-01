La naturalidad de India Martínez pese a los comentarios sobre su apariencia

La llegada del Nuevo Año suele estar ligada al cumplimiento de unos objetivos. India Martínez se ha propuesto recuperar su esbelta figura tras los excesos navideños. La artista cordobesa, a sus 38 años, siempre ha lucido un porte espectacular que lleva consigo una serie de cuidados y por supuesto, ejercicio físico.

Como a todo el mundo a India Martínez le cuesta retomar la rutina y su exigente preparación física después de la Navidad. Así lo ha descrito en sus redes sociales con total sinceridad y con unas fotografías en las que asume sus kilos de más.

“Cuesta arrancar, solo necesito un mensajito de ánimo. Me siento bonita y maravillosa, mi felicidad no depende de una talla, ni de unos kilos de más o de menos, pero sé que cuando entreno y cuido mi alimentación sea cual sea el resultado físico me siento en pleno equilibrio. Vamos a por el 2024”, ha escrito en su perfil de Instagram.

Lo cierto es que India Martínez ha demostrado durante los últimos años que luce un cuerpo increíble, fuerte y muy tonificado. Detrás de sus resultados, que saltan a la vista, hay mucho trabajo y una cuidada alimentación (a excepción de los excesos típicos de las fiestas navideñas). Todo ello posibilita que sus posados en bikini o con poca ropa se hagan virales en cuestión de segundos.