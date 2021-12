Quién es la nueva novia 'influencer' de Dani Martín

El cantante Dani Martín está viviendo una nueva etapa en su vida, especialmente en la sentimental, después de un largo periodo en el que se ha dedicado tiempo a él mismo, tal y como ha reconocido en numerosas entrevistas. La revista Diez Minutos publicó hace unos días las primeras fotos de su nueva novia, una influencer con la que lleva al parecer casi tres meses saliendo, y de la que se conoce ya también su identidad.

Se trata de la influencer María Partida, una joven de 33 años conocida en Instagram como Meriloves, donde acumula más de 86.000 seguidores; entre ellos, personalidades muy reconocidas de nuestro país. Este medio ha compartido varias instantáneas de uno de sus últimos encuentros, en el que disfrutaron de las calles de Madrid, de la gastronomía de la capital y que terminaron en el domicilio del artista, que parece volver a estar enamorado.

Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales, no ha sido precisamente por sus estudios por los que le ha conocido Dani Martín, y es que Meriloves es una de las mejores amigas de la también influencer María Pombo y Pablo Castellanos, quien a su vez es amigo desde la infancia de Martín. Gracias al mediático matrimonio se conocieron, coincidiendo en una comida, y desde entonces intentan cuadrar su agenda al encontrarse el artista en plena gira de su nuevo disco.

Hace unas semanas, el artista reconoció que “la vida es muy corta, quiero ser feliz abajo también, no solo en la nube. Quiero caminar, correr, enamorarme, querer de verdad, atreverme, olvidarme de gustar a todos, acariciarme a mí, al imperfecto, al real”. Estas declaraciones cobran fuerza con este romance ya descubierto, con el que la pareja está muy feliz, también la propia influencer. Sobre Meriloves, la revista también comparte que es madre de una niña de dos años, a quien todavía no ha conocido el artista, y que tuvo fruto de su matrimonio en 2018 con el ex futbolista del Real Madrid Pedro Mosquera.

A sus 44 años, Dani Martín tiene una larga lista de conquistas. La más conocida fue Patricia Conde, un amor de adolescencia que volvió a resurgir cuando sus caminos se cruzaron y mantuvieron una relación intermitente entre 2007 y 2009. Hoy en día siguen manteniendo una gran amistad.

Después llegó a su vida la estilista Huga Rey, gran amiga de Eugenia Martínez de Irujo y madrina de Tana Rivera, con la que estuvo saliendo algo más de dos años.

Posteriormente salió con la periodista Melissa Jiménez, a la que supuestamente fue infiel con Blanca Suárez. El flechazo entre el cantante y la actriz se produjo durante el rodaje de un videoclip suyo, el del tema Emocional.

La última novia conocida del cantante ha sido Bego Martín, a la que conoció en 2018. Ahora se ha cruzado en su vida la influencer María Partida.