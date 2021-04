Cuando Nuria Sardá y su equipo grabaron la fashion film que este jueves se ofrecerá en su presentación, a la una y media del mediodía en la primera jornada de la Semana de la Moda de Madrid, no sabían si tendrían que limitarse a mostrar así su nueva colección, Who is she?, o podría celebrarse un desfile. La rodaron el pasado 6 de marzo, pero hoy en día no pueden hacerse planes a tan largo plazo.

Afortunadamente, la firma Andrés Sardá podrá hoy mostrar ante un reducido público (unas 198 personas, el 24% del aforo de antes de la pandemia) sus propuestas que aúnan, más que nunca, belleza y bien estar, comodidad, alegría y sofisticación, a fin de contrarrestar en la medida de lo posible los momentos difíciles que hemos vivido.

–¿Cómo son las propuestas de 'Who is she?'?

–Con esta colección intentamos transmitir optimismo ante todo, con la mirada puesta en que todo esto pasará pronto y que ya podemos vislumbrar el principio del final de la pandemia. Con estos nuevos looks, inspirados en los llamados 'felices años 20' de después de la Gran Depresión en Occidente, apostamos precisamente por este momento de optimismo, de celebrar la vida, de alegría y prosperidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

"El desfile va a transcurrir en una sala de fiestas porque intentamos transmitir optimismo"

–Es una colección de lencería para una mujer empoderada y valiente, como es el sello de Andrés Sardá.

–Sí, la mujer, su felicidad y bienestar, son siempre nuestros objetivos. Pero, en esta ocasión, los diseños son aún más para disfrutarlos, con tejidos suaves como seda, crep, modal, encajes... que abrazan la silueta, nos devuelven todos esos abrazos y la cercanía que no hemos podido tener en este último año a causa del coronavirus.

–Combinar el desfile, aunque sea de unos pocos modelos, con la 'fashion film', imagino que será un alivio, una sensación de que poco a poco todo vuelve a la normalidad.

–Desde luego que sí. Lo que queremos todos es volver a vestirnos para salir. De ahí que nosotros nos hayamos adelantado un poco a esa explosión de alegría que habrá cuando podamos volver a abrazarnos y besarnos, sin mascarillas ni distancias sociales. Es la ambientación que primará en el desfile; la de una especie de sala de fiestas en la que todo el mundo se divierte.

–La 'fashion film' transmite también ambiente de fiesta, un 'boom' de felicidad y libertad que tanto ansiamos.

–Con la colaboración de Eugenio Recuenco en la realización, los actores Lali Esposito y Enric Auquer, y la dirección artística de Alberto Murtra, la fashion film es una promesa de lo que está por venir, de que los tiempos difíciles que vivimos actualmente pasarán.

–¿Cómo conjugan sofisticación con comodidad?

–Bueno, pensamos que nuestros diseños de lencería tienen que ser, ahora más que nunca, un placer, y que sirvan para darnos un capricho. Lo hemos pasado tan mal, que ahora lo que nos pongamos nos tiene que dar un subidón. Lanzamos cuatro líneas diferentes, hay para todos los gustos, y hoy mostraremos una cápsula, Renata, donde combinamos tul invisible bordado con paillettes negras y ribetedo con encaje leavers elástico. ¡Todo muy festivo!