¿Qué ha ocurrido para que Laura Escanes y Álvaro de Luna ya no estén juntos?

Laura Escanes y Álvaro de Luna, una de las parejas más envidiadas de la crónica social, han roto su relación sentimental. Casualidades de la vida o no, la noticia ha llegado cuando su ex, Risto Mejide atraviesa un momento dulce con su actual pareja, Natalia Almarcha. Un año después de iniciar su noviazgo han puesto el punto y final a una relación rota desde hace dos semanas, según ha publicado la revista ¡Hola!.

De acuerdo con la citada revista, el final del noviazgo ha llegado de mutuo acuerdo y sin existencia de terceras personas. Pese a ello, su historia de amor no ha sido un camino de rosas como nos han querido demostrar a través de las redes sociales. Ha habido diferencias y momentos complicados que han ido mermando la relación. El pasado mes de agosto se dieron un tiempo, retomaron la relación en septiembre y finalmente en este mes de octubre han optado por separar sus caminos.

Al parecer, se trata de un adiós definitivo y no hay marcha atrás, como si ocurriera con anteriores crisis. Es una decisión meditada por los protagonistas de esta historia fallida. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y no han encontrado un punto de entendimiento. La prioridad de Álvaro es su prometedora carrera musical, mientras que Laura triunfa como influencer y dedica todo el tiempo posible a su hija Roma.

Fuentes cercanas a la expareja han confirmado que la ruptura se ha producido en buenos términos. La intención de ambos no es empañar una bonita y sincera historia de amor. No obstante, ya no se siguen en las redes sociales, aunque en las redes sociales de la influencer se mantiene el rastro de momentos vividos junto al cantante sevillano. Con el tiempo sabremos más noticias de una ruptura inesperada que nos ha pillado con el pie cambiado.