Pablo Iglesias se corta el pelo (otra vez)

Pablo Iglesias se ha aficionado a cambiar de peinado desde que se cortó la coleta a mediados de mayo. El ex líder de Unidas Podemos ha compartido en sus redes su enésimo corte de pelo, este mucho más a la moda que el anterior. Aunque la imagen no ha tenido tanta repercusión como en primavera, esta vez el nuevo estilismo capilar de Iglesias es con el cabello más corto y el flequillo hacia delante. De hecho, el look le favorece mucho más y va más acorde a las tendencias actuales.

A pesar de decir por activa y por pasiva que no iba a cambiar su pelo largo, el ex vicepresidente aparecía casi siempre con la cabellera recogida en un moño alto durante su última etapa en el Gobierno. Según comentaron fuentes cercanas al ex político, su propósito era cortarse la melena desde hace tiempo pero en su partido le quitaron las ganas pues ésta siempre había sido su seña de identidad pública.

Tras abandonar la política a principios de mayo, renovó su imagen por fin metiendo tijeras, aunque su peinado, con flequillo y no demasiado corto, evocaba a los años 90 y quedaba un tanto desfasado. Hubo entonces quien lo comparó en las redes sociales con Hugh Grant en su época de Siete bodas y un funeral y Nottingh Hill.

Proliferaron los memes y la foto en cuestión, publicada por el diario La Vanguardia, corrió como la pólvora pues parecía representar el fin de una era, la apertura de una nueva etapa en la vida laboral y personal de Iglesias.

Ahora, coincidiendo con el verano y las altas temperaturas, el ex político ha vuelto a recurrir a las tijeras y luce el pelo más corto que nunca. Más cómodo, suponemos, para las vacaciones de verano y para emprender su nuevo trabajo a mediados de septiembre en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).