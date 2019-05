Tras vivir una primera semana de convivencia difícil en Honduras y amenazar con irse varias veces, Isabel Pantoja ha decidido continuar en Supervivivientes. A ello ha contribuido la decisión de la audiencia en la gala del jueves de premiarla con un colchón, almohada y sábanas para que duerma a gusto al menos una semana.

Kiko Hernández, colaborador de Sálvame Diario, anunció en el programa que la cantante de Marinero de luces, tras volver a tener una "megabronca" con Carlos Lozano, había decidido poner fin a su paso por el reality. Ella y la también cantante de Azúcar Moreno Toñi Salazar. Sin embargo, tras varias horas de reflexión y sabiéndose favorita de los espectadores, lo que le ha propiciado una ventaja en su estancia en la playa, ha manifestado que continuará en el concurso.

"No sabía que iba a tener tantas peleas. Le dije que intentase no pelearse, porque eso te afecta. Ella ya lo dijo, pero también me alegro que saque su carácter porque así se ve lo guerrera que es", decía su hija, Isa Pantoja, a Jorge Javier Vázquez en plató.

"Ya estamos acostumbradas a sus gritos, a sus modales", manifestó Pantoja en referencia a Carlos Lozano, que se ha convertido en su gran rival en el programa. "Vino en su momento a pedirme perdón, pero ya lo tengo metido en la cabeza. Me he llevado una gran decepción con este señor. He tratado de hacer todo lo mejor posible y con el cariño más grande del mundo. No puedo más. Pido respeto y él nos lo ha faltado a las cuatro. Este señor no tiene nada que ver con cómo era en el hotel, los días antes de la isla, a cómo es ahora".