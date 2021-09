Penélope: tres de tres en Venecia

Venecia ha abierto este miércoles la 78 edición de su Festival de cine con una alfombra roja en la que brilló la gran protagonista de la jornada, Penélope Cruz, quien consagra su idilio con la Mostra con dos películas en competición.

La mujer de Javier Bardem llegó a la alfombra roja del Palacio del Cine del Lido la noche de este miércoles para asistir a la gala de inauguración del certamen, que estuvo seguida por la proyección de la película que coprotagoniza con Milena Smit a las órdenes del director Pedro Almodóvar.

Las dos brillaron a juego en blanco y negro: Penélope, con un vestido negro con una falda de vuelo que combinaba el raso con aperturas en gasa blanca, mientras que Smit optó por uno entallado y asimétrico de cuello vuelto y decorado con pedrería. La primera, clásica y atemporal. La segunda, mucho más arriesgada y vanguardista. El Chanel que llevó Penélope anoche, con tirantes con volantes, y lazos en las aberturas, pertenece a la colección otoño 2021 de la firma. La vistió su estilista de cabecera, Freddy Alonso.

El miércoles por la tarde, Penélope Cruz había aparecido en el photocall también vestida de Chanel, con un diseño de la colección Resort 2022. Un total look compuesto por chaqueta blanca y minifalda negra, en el que los protagonistas eran los flecos, y las infinitas piernas de la actriz de 47 años. Sin medias y con taconazo.

Para su desembarco en Venecia ya había optado por la misma firma, de la que es embajadora desde 2018. Con un traje de falda y chaqueta de tweed blanco combinado con una camiseta blanca clásica y un bolso cuadrado, el modelo Boy creado por Karl Lagerfeld en 2011, ni defraudó ni sorprendió. La chaqueta mostraba en la solapa y en el interior un estampado de cuadros que dota de personalidad a una prenda que, además, también se adaptaría a la perfección a un look con pantalones y tiene aires de working girl. Con él, sumó tres de tres para Chanel.

Siempre del brazo de Pedro Almodóvar, el director que la impulsó a consagrar su vida al Séptimo Arte, tal y como reconoció ayer en un encuentro con los medios españoles antes de la presentación oficial. Lo suyo con Pedro, desde luego, es una cuestión de “fe”: “La tengo porque la he visto desde el principio, porque él es realmente la razón por la que yo decidí dedicarme a esto y porque luego tuve la suerte de entrar en su vida y empezar a hacer cosas que me han enseñado mucho y me han abierto muchas puertas con él”, reconoció.

La actriz ha apostado por un cambio de estilo muy favorecedor: ha aclarado un par de tonos su melena en forma de mechas. Unos destellos que aportan frescura a su imagen.