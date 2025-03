Pepe Ruiz 'Avelino' sobre la nueva faceta de actriz de Terelu Campos: "Podía haberlo hecho cuando era delgadita y muy mona"

Un comentario desafortunado sobre el rol de la mujer en la interpretación ha llamado la atención en vísperas del 8 de marzo. En esta ocasión, se trata de una crítica dirigida a la colaboradora de televisión Terelu Campos (59 años), quien está preparando su debut en el teatro con la obra Santa Lola. Preguntado por esta nueva faceta profesional de la malagueña, Pepe Ruiz (83 años), recordado por dar vida al personaje de Avelino en 'Escenas de Matrimonio', ha respondido tajante ante la prensa durante la entrega de premio 'La Terraza' de Radio Continental.

"Terelu tiene los genes de la madre. Es brillante cuando quiere y a veces se mete en jardines y tinglados que no debería hacer. Pero es brillante, tiene garra", comenzaba el actor deshaciéndose en elogios hacia la hija de María Teresa Campos, según recoge Europa Press. Ahora bien, acto seguido, Pepe Ruiz dejaba entrever que Terelu le parece algo mayor para probar suerte en el mundo del teatro por el tipo de personajes en que se la podría encasillar: "Si ahora quería ser actriz, ha esperado mucho, ¿no? Para ser actriz podía haberlo hecho hace 30 años cuando era delgadita y muy mona. Ahora ya va a tener que hacer desgraciadamente de mamá de chicas mayores (risas)".

Más allá del comentario sobre el físico y la edad de Terelu, Pepe Ruiz también ha criticado al exfutbolista del Real Madrid Marcelo, que también ha decidido iniciar su carrera como actor tras su retirada como deportista. "La mujer hace peliculitas —se refiere a la actriz Clarice Alves— y él de repente dice 'me voy a hacer actor ahora que no juego ya al fútbol'. La gente es así de simple, se cree que porque tengan un poco de nombre, porque sea medianamente famoso, ya va a ser actor", ha duda sobre las dotes interpretativas del brasileño. Su opinión no quedaba ahí y ha añadido rotundo: "Bueno, pues si le contratan, seguramente tendrá que pagar en las películas para la mujer y para él".

Finalmente, 'Avelino' tampoco ha evitado pronunciarse sobre la polémica del momento en torno a Karla Sofía Gascón. Pepe Ruiz cree que la actriz nominada al Oscar por 'Emilia Pérez' ha aprovechado la situación para "estar en el candelabro", como decía Sofía Mazagatos. "Se cree que porque hablen de uno, como decía el refrán, la cosa es que hablen de uno... Somos un país de envidiosos y aquí solo se hable de la gente cuando se habla mal", sentenciaba.

Terelu, ¿concursante de 'Supervivientes'?

Hace unos días, De viernes anunciaba el fichaje estrella de Terelu Campos por 'Supervivientes', que estrena una nueva temporada este jueves 6 de marzo. Sin embargo, la colaboradora no sería concursante oficial, sino que sería la encargada de una misteriosa misión sobre la que por el momento no han trascendido más detalles. Esta aventura televisiva choca con su nuevo proyecto como actriz, ya que la función Santa Lola (producida por Lara Dibildos) se estrena el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. De hecho, en la rueda de prensa de su presentación el 20 de febrero, la malagueña llegó a negar su participación en el reality de Telecinco.

Todo apunta a que Terelu ha pactado con la productora una estancia que vencería la primera semana de abril como tarde, según ha adelantado Esdiario. Este sería tiempo suficiente para ensayar la obra antes del estreno, por cierto, con localidades agotadas.