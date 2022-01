Una princesa de Arabia Saudí regresa a casa tras tres años de prisión injustificada

La princesa Basmah bint Saud, de Arabia Saudí, y su hija Suhud Al-Sharif han sido liberadas tras permanecer tres años encarceladas en la prisión de Al Hayar sin que antes se celebrara juicio alguno.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE