El príncipe Enrique ha sido invitado a la coronación ¿acudirá a ver a su padre, Carlos III?

Los duques de Sussex tienen el email por el que el palacio de Buckingham les invita a estar presentes (pero no en el lugar preferente que les corresponde) a la coronación de Carlos III el 6 de mayo pero por ahora no hay respuesta a la participación junto al resto de la familia.

Las consecuencias del libro En la sombra están candentes en las relaciones personales de los Windsor y el monarca británico está más distante si cabe de su hijo menor, Enrique de Inglaterra. La BBC adelanta que desde el entorno de Meghan Markle se detalla que "no habrá confirmación" de momento a la invitación real.

Las relaciones entre Enrique y su hermano Guillermo, príncipe de Gales, se han enrarecido por el libro y no hay conexión entre ambos en estos momentos. Y la puntilla ha sido el desalojo de Frogmore Cottage, la mansión rural en el entorno de Windsor que Isabel II regaló a su nieto Harry. La casa ha sido destinada por designio de Carlos de Inglaterra a su hermano Andrés, apartado de sus obligaciones reales, que no puede sostener Royal Lodge, su actual residencia donde también vive su ex esposa, Sarah Ferguson.

Los duques de Sussex podrían alojarse en Frogmore si acuden a la coronación pero ya han sido instados a la mudanza y sus propiedades personales deberían de estar fuera de la mansión antes del verano.

Está por ver si Enrique de Inglaterra, pese a la invitación, termina por ir acudiendo a la coronación. Una ausencia de él y de su mujer supondría un órdago de expulsión definitiva de la familia, una grave incorrección diplomática que sería un punto y aparte definitivo en el seno de los Windsor. La expulsión de Frogmore Cottage habría llevado a un extremo en el que sería inviable una relación ligeramente cordial y la ubicación en Westminster convertiría en humillante para Enrique de Inglaterra la situación.