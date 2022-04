Lo que aún no ha dado a probar Tamara Falcó a Iñigo Onieva

Tamara Falcó se ha convertido en uno de los nombres más influyentes de la gastronomía española desde que se alzara vencedora en MasterChef Celebrity. Junto al bartender Diego Cabrera han creado un maridaje para el ron Brugal 1888. Para esta iniciativa la marquesa de Griñón ha reinterpretado el Pavé de pollo al Jerez, un plato tradicional que le traslada a su infancia porque lo hacía la cocinera de la familia, Mary.El coctelero ha creado por su parte el Cañaveral 1888.

El plato de Tamara se podrá degustar por unas semanas en Salmon Gurú, una coctelería madrileña, una de los World 50’s Best Bars.

"Este plato me recuerda a esas reuniones con familia y amigos que solíamos hacer. Es una receta que lleva en mi familia desde que tenía unos 8 años y que ha tenido siempre mucho éxito cuando la he preparado en casa con amigos, aunque Íñigo aún no la ha probado aún… Estoy deseando ver su reacción cuando pruebe esta versión del plato", asegura.

Para su elaboración, Tamara ha tomado como referencia la fórmula que aprendió de Mary, la cocinera de su familia, a quién dedica su preparación: "Ella es la persona que me enseñó esta receta hace muchos años y a quien tengo especial afecto. Es una amiga de la familia". Una interpretación a base de pavé de pollo (pastel de pollo) marinado con brandy y oloroso, al que se le añade una salsa que se realiza con la reducción de su propio jugo combinado con verduras y champiñones. Un plato elaborado con vino de jerez que consigue potenciar el carácter de Brugal 1888, un ron exclusivo y diferente debido a su envejecimiento en barricas de Jerez.

Entre fogones, la chef admite que su padre, Carlos Falcó, fue la persona que le adentró en el mundo de la cocina. "Para mí, el mayor gastrónomo que he conocido ha sido mi padre. Poco a poco me di cuenta de que tenía una enciclopedia de sabores gracias a que él había invertido un montón de tiempo en llevarnos a mis hermanos y a mí a diferentes restaurantes por España y por el mundo. Viajábamos ya solo para conocer estos restaurantes”, recuerda con cariño.

Por otro lado, el galardonado bartender Diego Cabrera, ha diseñado un cóctel que fusiona a la perfección con los matices de la receta de Tamara Falcó. 1888 Cañaveral tiene ron Brugal 1888, un toque de zumo de lima exprimido fresco, y un cordial, una preparación esencial en la elaboración de cócteles que contiene una parte ácida, una parte azucarada y una parte especiada. "En este caso utilizamos amontillado, azúcar, ácido cítrico y setas shiitake que nos aportan el toque umami, el quinto sabor del paladar, y que potencian tanto el cóctel como el plato", explica el bartender. "Como técnica hemos utilizado el agitado en coctelera que nos permite mezclar los ingredientes mientras se están enfriando. Así, además, rompemos las moléculas del alcohol y de esta manera rebajamos el licor para que pueda ser un poco más suave", detalla. 16€. Así, Brugal 1888 consigue fusionarse de nuevo con el universo de la alta cocina a través de la iniciativa ‘Brugal 188