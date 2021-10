La reacción de Terelu Campos al mensaje de su hija en redes a favor de la lucha contra el cáncer de mama

Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y las redes se han llenado por un día de mensajes a favor de la investigación y de la lucha contra esta enfermedad que viven muchas mujeres y algunos hombres. Esta fecha une a todos por igual porque nadie está exento de vivir esta situación y Terelu Campos lo sabe.

Terelu Campos fue diagnosticada hace diez años con esta enfermedad, su hija Alejandra Rubio aún era muy pequeña cuando le tocó presenciar la dura batalla de su madre contra el cáncer de mama. Al ser un tema tan importante en casas de las Campos están muy involucradas en la causa y por eso, Alejandra Rubio ha querido formar parte de esta marea rosa con el diseño de un pañuelo solidario con la marca 'You are The Princess' cuyos beneficios irán destinados a la Asociación GEICAM. "Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de ayudar a otras muchas mujeres que en estos momentos están librando su batalla contra el cáncer", escribía la joven en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

La hija menor de María Teresa Campos no ha dudado en reaccionar al post de Alejandra Rubio y ha dejado un comentario en la publicación "No se puede ser más bonita y más solidaria. Cuánto me duele que hayas sufrido tanto siendo tan pequeña y en silencio por mi !! Te amo", escribía Terelu Campos.

La presentadora tuvo una recaída de su enfermedad en 2018 y siempre ha cedido su imagen a campañas y eventos que han apoyado la investigación contra el cáncer de mama, ella misma ha asegurado en más de una ocasión que la investigación salva vidas y siempre ha querido mandar un mensaje de positividad y esperanza a las mujeres que están pasando por un cáncer de mama.