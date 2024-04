La reaparición del príncipe Guillermo calibra cómo se encuentra ahora mismo Kate Middleton

El príncipe Guillermo de Inglaterra ha regresado a sus labores institucionales y a su agende de representación. Este jueves retomaba la actividad en lo que ha sido su reparación oficial tras el anuncio del tratamiento de cáncer al que se está sometido la princesa de Gales. Kate Middleton tuvo que desvelar que tras su operación quirúrgica en enero le fue detectado un cáncer del que se está recuperando. El vídeo publicado el 22 de marzo, donde se mostraba serena, impactó en la opinión pública tras semanas de comentarios y conjeturas, incluyendo protestas por la foto retocada donde aparecía con su hijos.

Guillermo de Inglaterra ha aparecido en distintas fotografías de ese primer acto con sonrisas de afecto hacia los cooperantes, relajado e implicado con la entidad Surplus to Supper. Este colectivo utiliza excedente de alimentos de distribuidores y supermercados para convertirlos en menús para personas necesitadas.

El príncipe, con buen aspecto y ánimo, ha colaborado en la elaboración de esas comidas y estaba cómplice e interactivo con los voluntarios. Son fotografías de una reaparición que de manera indirecta señalan que la princesa estaría recuperándose de forma satisfactoria. Imágenes que llevan un mensaje de esperanza de cómo se están viviendo estas semanas de incertidumbre en el seno de la familia real británica.

Joining the inspirational Surplus to Supper and seeing how they redistribute 25,000 meals a year across Surrey and West London. pic.twitter.com/eiXnCXxICD