El mejor restaurante del mundo está en Copenhague y el más sostenible, en El Puerto, Aponiente

El restaurante de Ángel León en El Puerto de Santa María, Aponiente, ha sido considerado como el restaurante más sostenible del mundo. La labor del chef gaditano, el chef del mar, con el tratamiento de pescados de descarte, el aprovechamiento de productos infrautilizados en la cocina convencional y el funcionamiento de sus instalaciones han llevado a restaurante portuense ha conseguir el reconocimiento de 50 World's Best Restaurant con la distinción promovida por el ron nicaragüense Flor de Caña. La gala se ha celebrado este lunes en Londres con estos galardones patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna.

Había expectación por esta lista y el número 1 del mundo es un local de la capital danesa, Geranium, ubicado en Copenhague como el legendario Noma. El Celler de Can Roca había sido el restaurante español que había ocupado este primer lugar y en el que la organización va turnando para que haya descubrimientos y renovación en el listado no por falta de reconocimiento, por ejemplo, al trabajo siempre excelente de los hermanos Roca. De hecho Josep Roca ha sido nombrado mejor sumiller del mundo.

Geranium está dirigido por el chef Rasmus Kofoed y por el sumiller Søren Ledet en una cocina orientada a los sentidos. El también danés Noma se eleva al título de "Best of the Best", por encima de este listado.

En segundo lugar del Top 50 se encuentra un restaurante peruano, Central, de Virgilio Martínez, afianzándose Lima como la gran capital gastronómica de toda América por el tratamiento de sus materias primas; y el tercer puesto es para la primera aparición española, el restaurante Disfrutar, en Barcelona. Al frente de este local Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, que formaron parte de los equipos surgidos de El Bulli. Un reconocimiento a la línea renovadora española que se ratifica en el cuarto puesto de Dabiz Muñoz y el Diverxo de Madrid. Es el puesto más alto que consigue un restaurante de la capital.

Y tras Diverxo otra aparición de España, el Asador Extebarri, en la localidad vizcaína de Axpe, que ha bajado del 3 al 6. Bittor Arginzoniz es el chef de este pujante establecimiento (el quinto lugar es para un representante mexicano, Pujol). La siguiente aparición española es Elkano, en Guetaria, Guipúzcoa, con Aitor Arregi al frente; y en el 21, un clásico, Mugaritz, en Rentería, Guipúzcoa.

En esto 50 mejores restaurantes del mundo entra un sexto restaurante español, Quique Dacosta, con su restaurante en Denia, Alicante.

Frente al reconocimiento a la gastronomía española, la decepción francesa, que no entra en el Top 20. El restaurante mejor considerado por los expertos de esta firma ese el Septime, de París.

En esa clasificación entran 12 nuevas direcciones.

Este es el listado completo de los 50' Best Restaurants

1 Geranium (Copenhague, Dinamarca)

2 Central (Lima, Perú)

3 Disfrutar (Barcelona, España)

4 DiverXo (Madrid, España)

5 Pujol (Ciudad de México, México)

6 Asador Etxebarri (Atxondo, España)

7 A casa Do Porco (São Pablo, Brazil)

8 Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9 Quintonil (Ciudad de México, México)

10 Le Calandre (Rubano, Italia)

11 Maido (Lima, Perú)

12 Uliassi (Senigallia, Italia)

13 Steirereck (Viena, Austria)

14 Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

15 Reale (Casel Di Sangro, Italia)

16 Elkano (Getaria, España)

17 Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

18 Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

19 Piazza Duomo (Alba, Italia)

20 Den (Tokyo, Japón)

21 Mugaritz (San Sebastián, España)

22 Septime (París, Francia)

23 The Jane (Antwerpen, Bélgica)

24 The Chairman (Hong Kong)

25 Frantzén (Estocolmo, Suecia)

26 Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

27 Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

28 Le Clarence (París, Francia)

29 St. Hubertus (San Cassiano, Italia)

30 Florilège (Tokio, Japón)

31 Arpège (París, Francia)

32 Mayta (Lima, Perú)

33Atomix (Nueva York, USA)

34 Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

35 The Clove CLub (Londres, Reino Unido)

36 Odette (Singapur)

37 Fyn (Cape Town, Sudáfrica)

38 Jordnær (Copenhague, Dinamarca)

39 Sorn (Bangkok)

40 Schloss Schauenstein (Furstenau)

41 La Cime (Osaka, Japón)

42 Quique Dacosta (Dénia, España)

43Boragó (Santiago, Chile)

44 Le Bernardin (Nueva York, Estados Unidos)

45 Narisawa (Tokio)

46 Belcanto (Lisboa, Portugal)

47 Oteque (Río de Janeiro, Brazil)

48 Leo (Bogotá, Colombia)

49 Ikoyi (Londres, Reino Unido)

50 Singlethread (California, USA)