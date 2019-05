Quince años han transcurrido desde que Felipe de Borbón y Letizia Ortiz se dieran el 'sí, quiero' en la catedral de La Almudena de Madrid, entonces como príncipes de Asturias y hoy como Reyes y padres de la princesa Leonor y la infanta Sofía. El decimoquinto aniversario de bodas de los Reyes de España se conmemora el miércoles pero, a efectos de actividad pública, no habrá ningún evento especial, y sólo está programado que Felipe VI reciba a los nuevos presidentes del Congreso y el Senado tras la constitución de las Cortes. Eso sí, los Reyes han despejado su agenda para celebrar la fecha en la intimidad.

El de Don Felipe y Doña Letizia ha sido en estos quince años un matrimonio plagado de altibajos, muchos de los cuales han trascendido a pesar de la reserva que rodea a la Corona. Pero, como sostienen expertos y personas próximas a La Zarzuela, tan cierto es que los Reyes siguen hoy muy enamorados –algunos incluso afirman que están viviendo una "segunda luna de miel"– como que han logrado superar, al menos, una crisis muy seria en su relación que hizo temer que el matrimonio se rompiera. Algo que no es de extrañar a lo largo de quince años de unión.

No está claro si el entonces Príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz se conocieron o no en una cena en casa de quien fuera director de Documentos TV, Pedro Erquicia, el 17 de octubre de 2002. En todo caso aquel fue el encuentro en el que, al parecer, saltó la chispa y permitió que comenzará un breve cortejo envuelto en un gran secretismo, con ayuda de un escaso grupo de celestinos. Un año después, en octubre de 2003, Don Felipe lanzó un órdago a su padre, el más reticente de su familia, no asistiendo al desfile militar del 12 de octubre. Estaba con Letizia en Estados Unidos. Don Juan Carlos tuvo que aceptar la relación de su hijo y heredero con la presentadora del Telediario de TVE. El 31 de octubre de 2003 los españoles por fin supimos que nuestra Reina iba a ser una periodista. La lluvia no faltó al enlace celebrado el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de La Almudena de Madrid.

Los primeros años fueron muy buenos, marcados por el nacimiento de sus dos hijas, Leonor y Sofía, y por el tesón de la consorte para aprender a ejercer su papel. Cuando la rutina y el desgaste de la relación hicieron su aparición, a Doña Letizia le ha costado ocultar sus enfados. Así ocurrió, por ejemplo, en 2015 en el Fórum Impulsa, en el que se mostraron fríos y muy distantes.

2013 fue el annus horriblis con el caso Nóos y la cacería de Bostwana de Don Juan Carlos que destapó el escándalo de su amistad con Corinna, a lo que se unió el distanciamiento de los príncipes. En verano Doña Letizia apenas pisó Mallorca. Pero, con tiempo, lograron superarlo y en los últimos meses han vuelto las miradas cómplices y los gestos de cariño entre los Reyes. Por España y por su familia.