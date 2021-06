Rocío Carrasco ha viajado hasta Chipiona este martes coincidiendo con la fecha en la que se cumplen 15 años de la desaparición de su madre, Rocío Jurado.

Pese a que dijo que no tenía previsto trasladarse hasta la localidad natal de su madre, varios programas de televisión, entre ellos La Hora de La 1 y Ya es mediodía, han captado imágenes de Carrasco en una playa de Chipiona y visitanto el cementerio donde reposan los restos mortales de su progenitora. La última vez que fue vista allí fue hace 14 años.

El equipo de #LaHoradeLa1 ha localizado a Rocío Carrasco en Chipiona cuando se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado.https://t.co/e7ND0tWpmT pic.twitter.com/qpnMkac1sd — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 1, 2021

Además, las cámaras han captado lo que parece ser la grabación de un programa, lo que podría ser un especial o la segunda parte del documental sobre su vida. La primera parte acaba de concluir y ha sido un bombazo en cuanto a audiencias para Mediaset, y popularidad para la hija de Jurado.

Por si fueran pocos los comentarios en torno a Rocío Carrasco, su última intervención televisiva disparó los rumores sobre un posible embarazo. Su amiga Alba Carrillo le preguntó en directo al respecto y ella no respondió. "Me habría encantado tener más hijos, pero no habría podido tener un embarazo normal y tranquilo. Pero ahora, dicho todo lo que ya está dicho y habiendo tocado fondo y tomado conciencia de que la vida es maravillosa, creo que me gustaría tenerlos. Ha habido un cambio significativo", aseguró Carrasco, sembrando aún más incertidumbre.