Si Rocío levantara la cabeza... Este 1 de junio se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado, cantante, folklórica, estrella, madre, esposa y hermana. Si volviera a la vida probablemente pondría a su familia firme con los enfrentamientos que protagonizan en televisión; fundamentalmente hablaría con su hija, Rocío Carrasco, y la apoyaría en su testimonio sobre el maltrato que sufrió a manos de su ex marido, Antonio David Flores, y la alineación parental con sus hijos, Rocío Flores y David.

Antes de ser La mas Grande, Rocío Jurado fue 'la niña de los premios'. La chipionera, cuya familia era de origen muy humilde, ganó una considerable cantidad de premios antes de empezar a trabajar en el tablao El Duende. A los 12 años consiguió el primero: 200 pesetas, un par de medias y una botella de gaseosa.

Su fecha de nacimiento siempre fue objeto de debate, como ocurre con muchas estrellas. Ella siempre dijo que nació en 1944, pero se debe a que tuvo que falsificar su DNI al entrar a trabajar en El Duende. En él no podían trabajar menores de edad y ella en lugar de decir que nació en 1946 puso que nació en 1944.

Su vestuario en las actuaciones de TVE fue asunto peliagudo en pleno franquismo. Aunque todo el mundo hablaba de su atrevimiento, lo cierto es que los escotes más de una vez le jugaron más de una mala pasada. Los censores no sabían ya qué hacer con ella. De hecho, en los vestidores de la cadena pública guardaban un chal para taparle las transparencias y los escotes.

No fue una folklórica al uso, de cantar al amor y al desamor, y ya está. Jurado fue pionera en escribirle una canción a la masturbación femenina con Amores a solas en 1979. Un escándalo en aquella época. Y, además, no se cortaba a la hora de declararse feminista.

No todos saben que Rocío Jurado fue Miss España, o más bien Lady España, que era un título que se otorgaba a las mujeres protagonistas de las revistas del corazón. Lo logró en 1967 y compitió ese mismo verano en Europa por el título europeo de Lady Europa.

El éxito de La más grande no solo se extendía por España. En 1985, la chipionera llegó a cantar delante del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, incluso guardaba una curiosa anécdota con él. Cuando este le preguntó si vivía en España o en Miami, la cantante respondió: "En España, but this is my second country, mister presidente”. Dos años después volvió a la Casa Blanca para cantarle a George Bush.

El orgullo y respeto hacia Rocío Jurado en su localidad natal, Chipiona, es increíble. Allí hay estatuas, rótulos, una calle con su nombre, y todos los bares y establecimientos lucen fotos de ella. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio municipal de la Calle San José, bajo un mausoleo que puede visitarse en el horario habitual del camposanto.