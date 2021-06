Rocío Flores mostró una cara nunca vista de ella en el último debate de Supervivientes. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David, quizás afectada por su situación familiar, se puso hecha un basilisco con el maestro Joao durante el programa Tierra de nadie. Debatían sobre la polémica conversación entre Olga Moreno y Gianmarco, y la nieta de La Más Grande echó en cara al defensor de Tom Brusse que criticara siempre a Olga.

Señalándole con el dedo, empleando tacos y en actitud violenta, Rocío enseñó una faceta jamás vista de ella, una que dejó a todo el plató helado, incluso al público y al equipo del programa, que no dudó en pararle los pies. Entre ellos, el propio presentador, un Carlos Sobera que puso los puntos sobre las íes a la joven, a pesar de que ella afirma sólo estar defendiendo a su familia.

"De Olga se ha visto que cuando puede, afila el cuchillo", opinó Joao. "¿Estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo?", preguntó enfadada Rocío, quien aseguró estar "cansada" de lo que escucha en el plató. "¿Cansada? Estás sentada toda la noche, ¿de qué estás cansada?", respondió Joao, arrancando los aplausos del público. Una reacción ante la que protestó la hija de Rocío y Antonio David, desafiando al regidor de la gala: "¿Ahora no hay aplausos, regidor? De p... madre". "Me estoy cansando (...) Me parece muy injusto que se esté juzgando por lo de fuera a una concursante que se está dejando la piel en el concurso. Me parece vergonzoso", lamentó de nuevo Flores. "Si alguien me da una opinión objetiva y coherente lo respeto. Lo que no voy a permitir es ese acoso y derribo a Olga por parte de Joao y de otros colaboradores. No voy a aguantar faltas de respeto", añadió.

En este punto fue Carlos Sobera quien instó a la colaboradora a que no hablara de personas que no estaban en plató. Se refería a Belén Rodríguez, a quien Rocío denunció por criticar el papel de Olga en Supervivientes. "Te pido que no me traigas a colación opiniones de terceras personas que están en otros programas, aunque sean de la misma cadena, porque no tienen nada que ver con nosotros. Para todas las cosas que uno quiere decir está el escenario adecuado, y este no lo es", afirmó. "¿Dónde lo explico? ¿Lo explico mañana en Ana Rosa?", preguntó ella, ofendida. "Vete a Conexión Honduras y se lo dices a Belén Rodríguez a la cara", espetó el Maestro Joao. Una idea que aprobó el presentador: "Bien, pero no conmigo porque Belén no está aquí", sentenció.

La aludida, que no participa en Tierra de Nadie pero sí en los debates de los domingos, ha respondido a Rocío Flores en sus redes sociales. "Una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice que no va a consentir que los profesionales (incluido presentador, regidor y compañeros) ejerzamos nuestro trabajo libremente como hemos hecho siempre", expresó la periodista en Twitter.

Resulta que soy TT xq una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice q no va a consentir q los profesionales (incluido presentador, regidor y compañeros)ejerzamos nuestro trabajo libremente, como hemos hecho siempre.Gracias #Joao #Sobera Gracias Twitter ❤️#Basta — Belén Rodríguez (@belenrdguez) June 16, 2021