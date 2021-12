El regreso de Rocío Jurado

La segunda parte del documental de Rocío Carrasco comenzará su emisión en breve en Telecinco, pero no de la forma en la que se esperaba. Los problemas judiciales de Rocío Carrasco han paralizado el rodaje de la docuserie En el nombre de Rocío, de la que hasta ahora sólo se ha grabado un capítulo. Sin embargo, Telecinco y la hija de Rocío Jurado han depositado muchas esperanzas en este documental y no iban a permitir que José Ortega Cano, Gloria Camila y los Mohedano retrasaran su estreno, lo que puede enfriar el fenómeno.

Hace unos días el programa Sálvame emitía un avance de lo que va a pasar en directo este martes. Rocío Carrasco vuelve a la televisión y lo hace por todo lo alto: para hablar sobre la herencia de su madre, asunto que nunca ha salido a la luz. Lo hará en un especial titulado El último viaje de Rocío. Con este paso, la hija de La Más Grande da un golpe en la mesa y se revela contra su hermana Gloria Camila, que ha tratado de silenciarla con una demanda en la que le solicitaba varios cuadernos escritos por su madre que podrían ocultar oscuros secretos familiares.

18 contenedores y más de 30 toneladas de documentos y objetos personales de Rocío Jurado verán la luz en directo en un programa especial que se emitirá en el horario de Sálvame. Varios camiones los llevarán al plató donde se va a grabar la segunda parte del documental En el nombre de Rocío.

El 14 de abril de 2008 todas las pertenencias de Rocío Jurado, que permanecían en su casa de La Moraleja, fueron guardadas en esos contenedores que ahora se van a abrir para conocimiento de todos los seguidores de la cantante.

La cadena ha querido conocer la opinión del resto de la familia y en Ya son las ocho la periodista Beatriz Cortazar hablaba con José Ortega Cano. El que fue marido de la artista le ha confesado que no tiene “ni idea de lo que hay en esos contenedores. Yo me fui de la casa de La Moraleja, cogí una furgoneta de mi cuadrilla, con las dos manos me fui a mi armario, cogí la ropa con las manos, a mis dos hijos y me fui a Yerbabuena. No tengo ni idea, me fui con lo puesto”.

Ya lo dijo Carlota Corredera la semana pasada: “Después del puente de diciembre se sabrán nuevos datos de la serie documental de Rocío Carrasco”. Eso sí, lo que se emitirá mañana no tiene nada que ver con el documental, sí con las pertenencias de Rocío Jurado y con su testamento.

En Sálvame se ha comentado también que Rocío Carrasco no conoce “con precisión” lo que hay dentro de los contenedores, pero Rosa Benito, su tía, no termina de creérselo: “La heredera, que es mi sobrina, tiene que saber lo que hay ahí. Desmantelar una casa como La Moraleja, donde hay 40 años de historia... Creo que tiene que saber lo que había, no puede decir que no lo sabía”, apuntó. La colaboradora, eso sí, reitera su creencia de que “no hay ningún documento comprometido”, porque Rocío “amaba a su familia ante todo. Era feliz teniendo a su familia toda junta, siempre”, dijo antes de lanzar una petición: “Lo único que quiero es que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, porque es lo único que ha hecho en su vida, no meterse con nadie y no juzgar a nadie ni a nada, solo ha luchado por su carrera y ha dejado un legado maravilloso”.

Si Rocío Jurado pasó a un segundo plano en la emisión del documental sobre hija, a partir de este martes su nombre volverá a cobrar fuerza con los descubrimientos que se hagan en el referido especial.