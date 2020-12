El artístico vestido 3D de Rosalía

Rosalía es un referente en la música, pero también en el mundo de la moda, como ha demostrado innumerables veces a través de sus excéntricas manicuras y looks repletos de prendas y complementos atrevidos, como el balón de baloncesto que lució recientemente como bolso. Por todo esto, no es de extrañar que la cantante fuera la elegida para presentar la noche dedicada a la moda de los British Fashion Awards 2020. Una gala totalmente diferente debido a la pandemia y que como el resto de eventos también se ha sido celebrado on line. Pero, a pesar de no salir de casa, Rosalía destacó por el atuendo más extravagante y trabajado de la velada.

Su vestido era obra de Iris Van Herpen, experta en diseños con volumen y en el uso de telas que aportan movimiento. Y es que estas siempre son las protagonistas en sus creaciones y en el caso de Rosalía no ha sido una excepción.

Rosalía lució un espectacular vestido que, además, es una auténtica pieza de museo (literalmente). Van Herpen elabora sus diseños con impresoras 3D, hecho por el que hace trece años revolucionó las pasarelas. Desde su primera aparición en 2007, la modista holandesa ha ido forjando una visión estética única. Pionera en el uso de la impresión 3D para la confección de prendas, la tecnología ocupa un lugar fundamental en su trabajo. Su labor ha cautivado, antes que a la artista catalana, a artistas de la talla de Lady Gaga por ejemplo.

Un vestido corto con degradado de blanco a rojo y con cuello alto y mangas largas repletas de movimiento, consiguió poner el acento original en una velada dedicada a la moda.

Pero no solo acaparó miradas el vestido de Rosalía pues en su look no faltó ningún detalle. De hecho la manicura, obra de la artista coreana @sojinails, es una de las más espectaculares que ha lucido la cantante hasta ahora, fundamentalmente por el efecto cristal tan bien logrado y que venía acompañado de detalles 3D a modo de burbujas. Como no podía ser de otra forma, Rosalía optó por el tamaño de manicura XXL que le encanta.

Tampoco se quedaron atrás su peinado y maquillaje. Por un lado, el peinado bajo de estilo principios del siglo XXI, con raya en el medio y mechones sueltos imitando las formas del vestido, fue obra de Jesús Guerrero. En cuanto al beauty look, Raoúl fue el artífice de su potente eyeliner, también en degradado como el vestido, con el que Rosalía remató este espectacular estilismo.

