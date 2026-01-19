El sentido gesto del Rey hacia su madre, doña Sofía, en el entierro de la princesa Irene de Grecia

El Rey consuela a su madre ante el féretro de la princesa Irene, este lunes en Atenas

La familia real española ha despedido este lunes en Atenas a la princesa Irene de Grecia, hermana de doña Sofía, fallecida el pasado jueves en Madrid tras varios meses con un estado de salud muy delicado. Los restos de la su princesa helena descansan en el cementerio de Tatoi, junto al palacio ateniense y donde reposan sus padres y hermano mayor, los reyes Pablo y Constantino y la reina Federica.

El sepelio se ha oficiado tras el funeral celebrado en la Catedral Metropolitana de Atenas en una jornada en la que los Reyes y sus hijas han mostrado toda su preocupación por lo que vive en España a raíz del accidente ferroviario de Adamuz del domingo. Felipe VI y doña Letizia estarán en la localidad cordobesa esta martes, tras eliminar los compromisos previstos en Atenas después de las exequias.

En el funeral la reina Sofía no ha podido evitar las lágrimas y ha sido consolada por su nieta la princesa Leonor, que la ha mantenido agarrada de la mano, con el gesto del Rey hacia su madre. La esposa de don Juan Carlos ha quedado impactada en estas semanas con los fallecimientos consecutivos de su mejor amiga, prima segunda, Tatiana Radziwiłl, y su hermana.

Doña Letizia, sentada a la izquierda de la reina emérita, también le ha expresado gestos de consuelo durante el oficio religioso. Irene de Grecia residía en el Palacio de la Zarzuela desde el año 1984, poco tiempo después del fallecimiento de su madre en Madrid, en 1981.

El féretro con restos de la princesa Irene, envuelto con la bandera griega monárquica, estuvieron expuestos a primera hora de la mañana en la capilla de San Eleftherios, anexa a la Catedral Metropolitana de la capital griega, para que los ciudadanos atenienses pudieran despedirse de ella.