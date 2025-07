Sheila Casas y su escapada a Cantabria para olvidar el desengaño amoroso con Escassi

Sheila Casas se repone poco a poco del desengaño amoroso que se ha llevado con Álvaro Muñoz Escassi, que este año ha vuelto a protagonizar otro de los culebrones del verano en la crónica rosa. La abogada se ha apoyado en dos de sus tres hermanos, Óscar y Daniel, con los que se ha escapado a Cantabria para disfrutar de sus playas, practicar deportes acuáticos y desconectar de la presión mediática.

La colaboradora de TardeAR protagoniza la portada de la revista Diez Minutos, que ha publicado en exclusiva las fotografías del plan escogido por Sheila y sus hermanos en tierras cántabras. A la hermana de Mario Casas la hemos podido ver luciendo su espectacular figura en bikini mientras pasea por la playa y practica deportes acuáticos. Sheila ha contado con el apoyo incondicional de sus hermanos, Óscar y Daniel. Precisamente Óscar se ha separado por un tiempo de Ana Mena para estar cerca de su hermana. Tampoco ha faltado el perro de Sheila, un compañero fiel al que le guarda mucho cariño.

“Paz y amor”, ha escrito Sheila junto a un vídeo en el que resume lo acontecido durante los últimos días. Lo cierto es que Cantabria es un destino recurrente para su familia. Allí tienen una casa y cuando tienen tiempo libre optan por desplazarse hasta allí para disfrutar del clima y las olas del cantábrico para la práctica del surf en lugares como Somo, Ajo y Noja.

La abogada ya se encuentra de vuelta en Madrid, donde volverá a sentir la presión de los medios en una de las rupturas más sonadas de lo que llevamos de verano. Los términos de esa ruptura no terminan de quedar claros. “Todo es más fácil de lo que parece, no ha habido terceras personas”, ha dicho Sheila. Sus palabras no concuerdan con la versión ofrecida desde el programa Fiesta, en el que aseguraban que había sido Escassi el que había decidido romper la relación. Al parecer, Sheila se ha decepcionado por el poco compromiso que ha mostrado el jinete a su regreso de Supervivientes.

La relación sentimental de Escassi y Sheila surgió en el programa TardeAR, donde ambos empezaron a colaborar en septiembre del pasado año. No fue hasta finales del 2024 cuando hicieron oficial su romance. Sorprendentemente, el pasado 4 de julio se conocía el final de su noviazgo cuando nadie había detectado síntomas de debilidad.