Stephanie Cayo confirma su ruptura con Maxi Iglesias

Tras unos meses de rumores sobre la ruptura de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, la modelo y actriz peruana lo confirmó en la Bridal Fashion Week de Barcelona, en la que desfiló para Rosa Clará.

"No, ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia de amor haya llegado a tantos corazones", aseguró en referencia a Hasta que nos volvamos a encontrar (Netflix), el film en el que se conocieron y que dio pie a su romance. Sobre el motivo de su ruptura, manifestó: "Esas cosas pasan, somos amigos, nos queremos mucho".

Hace unos días, además, salía a la luz una imagen de Kerem Bürsin y Stephanie sonrientes y en actitud cariñosa que desató las alarmas de los medios turcos, que señalaron a la artista como nueva ilusión del protagonista de Love is in the air. Sobre su supuesta relación con el galán turco de moda, la peruana ha jugado al despiste: "Sí, lo he conocido y es... lo que he conocido me parece que es un... un gran tipo (...) Pero todavía no lo conozco mucho..." Lo que no ha podido negar es el indudable atractivo de Bürsin: "Lo que está claro es que es muy guapo".