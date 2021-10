Tana Rivera celebra su 22 cumpleaños con su madre, pero sin su padre

Tana Rivera acaba de soplar las velas de su 22 cumpleaños. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se hace mayor, y su madre ha decidido sorprenderla organizando una pequeña fiesta. La duquesa de Montoro citó a su única hija en uno de sus restaurantes favoritos de la capital, Sushita Café, especializado en cocina japonesa fusión, donde disfrutaron de una deliciosa cena.

"Felicidades mi amor. Te quiero", escribió Eugenia Martínez de Irujo en sus redes junto a un vídeo de sus stories de Instagram. "Sorpresa para mi ratón", comenta en otro. "Eres lo mejor de mi vida Tana #siemprecontigo", añade en un tercero. En todos ellos, se puede ver a Cayetana Rivera Martínez de Irujo muy feliz y agradecida por ver reunidos a algunos de sus seres queridos en su honor. Entre ellos, el presidente de Universal Music y pareja de Eugenia, Narcís Rebollo, y el tío de la homenajeada, Fernando Martínez de Irujo. Escondidos detrás de los sofás, los invitados esperaron a que Tana hiciera su entrada al restaurante para celebrar con ella su día especial y cantarle el Cumpleaños Feliz.

A pesar de haber recuperado la buena relación con su ex mujer, Fran Rivera fue uno de los grandes ausentes en el cumpleaños de Tana. El diestro no estuvo presente en la fiesta de la joven, pero le dedicó una emotiva felicitación en las redes: "Felicidades, mi vida. No existe un padre más orgulloso de su hija. Persigue siempre tus sueños y disfruta de todos los pequeños detalles de la vida". A lo que la joven contestó: "Te quiero, papá. Qué suerte tenerte".