El tórrido romance de Paula Badosa y Stefanos Tsitsipás

Paula Bodosa y Stefanos Tsitsipás son la pareja del momento en el mundo del tenis. Los jóvenes tenistas, aunque aún no han confirmado nada, podrían estar en el inicio de una relación sentimental. Lo que comenzó con un intercambio de mensajes a través de Spotify podría terminar con final feliz si nos atenemos a la complicidad que han mostrado ambos, tanto en fotografías como en los vídeos que han compartido en sus redes sociales.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa giving us a glimpse of their trip in Dubai🥹💚 pic.twitter.com/0F7DoQxxFd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Una vez finalizado Roland Garros, todos los focos del mundo del tenis han pasado a Paula Badosa y Stefanos Tsitsipás. La joven pareja ha realizado un viaje de lo más romántico a Dubái. Desde allí han compartido multitud de momentos de lo que podría ser el comienzo de una bonita historia de amor. En Twitter han compartido risas, confidencias, bailes… La imagen definitiva ha sido una en la que aparece el tenista griego dándole un apasionado beso a la tenista española.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:“I want Badosa & I want this car” 😂 pic.twitter.com/WsBDLXUrTU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 11, 2023

Hace apenas un mes, la joven promesa española del tenis confirmaba en el programa La Resistencia su soltería. Tras casi dos años de relación con el modelo cubano Juan Betancourt, Paula Badosa iniciaba una nueva etapa en su vida. Ahora todo parece indicar que la deportista le ha dado una nueva oportunidad al amor con un compañero de profesión, con el que mantiene una sintonía especial tal y como se aprecia en las fotografías y vídeos que han publicado en las redes sociales.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa dancing together 💃🏻🕺🏻Tennis needed another power couple. They gave it to us. 💚pic.twitter.com/fhSFxAa7yJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2023

Echando la vista atrás, Paula estuvo presente en París para presenciar desde la grada la victoria de Tsitsipás ante Ofner en Roland Garros. A partir de entonces, poco a poco han ido dejando pistas a través de las redes sociales. Una de las últimas ha sido el mensaje que ha escrito el deportista heleno en su Twitter. “Tick tack tick tack, Paulita is back”. A lo que Paula respondió con varios emojis y el hashtag #stefbystef. La cuenta de Twitter The Tennis Letter ha publicado varios de los momentos que ha vivido la joven pareja en Dubái, entre ellos un apasionado beso que significaría que ambos están saliendo juntos.