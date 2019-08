Los trucos de los famosos a partir de los 50

En sus últimas declaraciones la modelo Elle MacPherson decía que a partir de cumplir los 50 fue consciente de un punto de inflexión en su físico y en su cuerpo. La modelo sigue siendo una de las referencias a nivel internacional y, rebasados ya los 55 años, sigue siendo digna del apodo con el que durante toda su vida se la ha conocido: El Cuerpo. Son muchas las personalidades que, como ella, han sobrepasado la frontera de los 50. Modelos, presentadores y presentadoras, actores y actrices, que han tenido que cambiar poco a poco su rutina diaria para acomodarse a la nueva situación. En el caso de MacPherson una dieta estricta que se fundamenta en eludir de su comida el azúcar y los productos de origen animal. No es la única opción para estar perfecta.

Este verano Jennifer López cumplía 50, una cifra redonda con la que la cantante ha afrontado una nueva época llena de nuevos proyectos profesionales y personales. A principios de 2017 confirmaba su relación con Álex Rodríguez y en pocos meses estrenará Hustlers, un filme en el que interpreta a una bailarina de un club de striptease.

En cuanto a sus truco para mantenerse estupenda cada día, dice que está en "practicar la felicidad". La neoyorkina incide en el hecho de que tomarse la vida con una filosofía positiva te puede ayudar a estar radiante. Un poco más realista y certera es esta otra recomendación suya. "Puede parecer un tópico pero es esencial dormir lo suficiente y beber mucha agua".

Cumplir medio siglo además obliga a tomar nuevas rutinas a la hora de cuidarse. Jennifer Aniston recibió los 50 el pasado febrero. Para conservarse así de bien y como congelada en el tiempo la actriz recurre a medidas efectivas y muy simples. Una de ellas es usar protector solar todo el tiempo, evitando que se le queme la piel y ésta sufra. Además del ejercicio diario y el cambio en los entrenamientos realizados, otro de sus trucos de belleza es la sauna de infrarrojos. Le copió la idea a su amiga y compañera de reparto en Friends, Courteney Cox, y adquirió una sauna de infrarrojos para casa. Con ella la piel rejuvenece y "se depura", insiste.

No solamente ellas. En el caso de ellos también es sencillo encontrar ejemplos de celebridades que a pesar de tener 50 parecen no haber pasado de los 30. Matthew McConaughey es uno de ellos. Al actor le encanta practicar deporte al aire libre y, en concreto, en los sitios de playa. Igualmente ha confesado que no utiliza geles industriales cuando se ducha y que prefiere lavarse con pastillas de jabón natural.

Otro de los que encabeza el top de hombres cincuentones (o eros) es Brad Pitt. El actor (de 56), que ha vuelto al cine bajo la dirección de la nueva entrega de Tarantino, parece el mismo joven que interpretara Leyendas de Pasión. Su truco, hacer las cosas con "mucho amor y moderación". Se desconoce si este mantra es el secreto de que se mantenga tan espectacular.

Cate Blanchett paga a los 50 algunos de sus errores del pasado que día a día palia con el uso de cosmética natural. La intérprete de la película Lo Imposible piensa de sí misma que el paso de los años le ha sentado bien, quizás "porque ahora es más auténtica". Sin embargo en una ocasión declaró que durante su juventud tuvo una fase gótica en la que usó bastante maquillaje. Cuando llegaba a casa no solía desmaquillarse, un mal hábito que la llevó a tener problemas en el rostro. También durante su primer embarazo sufrió algunos cambios estéticos. "Me deshidraté tanto que la piel empezó a decolorarse", dijo hace unos años. Desde entonces intenta cuidarse todo lo que puede con productos de hidratación básicos. Siguen también su ejemplo Catherine Z Jones (50) y Kylie Minogue (51).