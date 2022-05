Olé por Victoria Federica

Victoria Federica de Marichalar y Borbón es la estrella de la Feria de Abril. De su presencia en el Real ha dejado constancia ella misma y sus amigos más cercanos en las redes, como el influencer Tomás Páramo, que reúne 337.000 seguidores en Instagram. Pero es que la propia hija de la infanta Elena ha pasado en tiempo récord de 3.000 a 165.000 followers.

Su presencia en redes sociales y en eventos es supervisada por su padre, Jaime de Marichalar, experto en temas de imagen. En la Feria de Sevilla, como no podía ser menos, también estuvo pendiente de su hija, con la que posó muy sonriente.

El fotógrafo Jesús Isnard captó este tierno momento entre padre e hija en la Feria de Abril. El empresario y la royal posan para la imagen unidos, cómplices y sin soltarse de la mano. La hija de la infanta Elena luce un traje de flamenca oscuro y una gran flor sobre su cabeza, mientras Marichalar la abraza y no puede evitar sonreír en mitad de la gran fiesta sevillana.

Según ha publicado este martes la periodista Paloma Barrientos, al ex duque de Lugo le preocupa la exposición mediática de Vic, pero no es cierto que elija la forma en la que su hija actúa en su nuevo papel como influencer. Tanto en el último desfile de Pronovias al que asistió como en sus apariciones anteriores, se habló de cifras importantes recibidas por la nieta de doña Sofía por hacer este tipo de 'trabajo' publicitario. Las cantidades que se barajaban variaban y podían fluctuar de los 6.000 euros en adelante. Y por supuesto se decía que todo el asunto estético corría a cargo de Jaime Marichalar. Pero nada de eso es así, tal como cuenta Paloma Barrientos.

Victoria no cobra por su presencia: en el desfile de la firma de novias el único que cobró fue Jorge Bárcenas, y lo hizo por su trabajo de dj en la fiesta posterior. Estuvo pinchando desde la medianoche hasta la madrugada. Tampoco está detrás de su hija Jaime Marichalar en todo lo relacionado con sus apariciones públicas. No solo no es así, sino que le preocupa que esa vertiente pública de Victoria se le pueda ir de las manos. Así lo cuentan a Vanitatis amistades que conocen cómo piensa el que fuera yerno de los Reyes Eméritos.

"A Jaime no le gusta que Victoria aparezca cada dos por tres en los medios. El perfil influyente le horroriza, pero tampoco puede hacer nada, salvo pedir a las firmas con las que tiene una relación de amistad que la cuiden, como sucedió en el Teatro Real o en Pronovias. No es verdad que supervise cómo va vestida y que él elija la ropa. En las fiestas a las que acude Victoria es Cristina Reyero (la también estilista de Isabel Preysler, entre otras muchas famosas) la que se encarga de eso. Es más, al padre le preocupa esa vertiente pública porque sabe las críticas que puede generar, que pueden ser demoledoras. Victoria es muy joven y poco a poco va madurando. Su padre, y también la infanta, la quieren proteger", publica Vanitatis.