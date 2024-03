Un nuevo vídeo muestra imágenes de Kate Middleton de compras con el príncipe Guillermo

Un vídeo difundido este lunes por el diario sensacionalista The Sun muestra las primeras supuestas imágenes grabadas de Kate Middleton tras su operación el pasado mes de enero.

En el vídeo, la princesa de Gales aparece sonriente y vestida con ropa deportiva junto a su marido, el príncipe Guillermo, mientras realizaban compras, aparentemente el pasado fin de semana, en una granja cercana a su hogar en Windsor, al oeste de Londres.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw