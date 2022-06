Absuelto por las "dudas razonables" de la denuncia de su ex mujer

Casi todos los delitos tienen la característica principal que no suelen tener testigos directos, por eso es un clásico que las defensas, sobre todo en el caso de los juicios con jurado acudan al principio de in dubio pro reo. Es decir, si existe duda (con determindadas características) de que el acusado sea culpable del delito, hay que fallar a su favor. En esta ocasión, el Juzgado de lo Penal 10 de Sevila ha absuelto a un hombre acusado de dar un puñetazo a su ex pareja al cosiderar el juez que "no ha adquirido una certeza plena sobre la existencia o inexistencia de los hechos enjuiciados y, en consecuncia sobre la responsabilidad penal del acusado".

La ex mujer denunció al acusado en el marco de un proceso de divorcio hasta en tres ocasiones. Las dos anteriores fueron archivadas por falta de pruebas y en la más reciente del juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, ha concluido con la absolución del hombre. Según la denunciante, su ex pareja le dio un puñetazo en el ojo mientras él, que es quien tiene la custodia, iba a recoger al hijo de ambos al colegio.

Según la sentencia, la mujer fue al hospital por el golpe dos días después de ocurrir supuestamente y "en el parte médico presentado en la causa y realizado dos días después de la presunta agresión, sólo indica que tiene inflamado el párpado superior derecho, algo que puede deberse a múltiples factores". Tras realizar una recopilación de a jurisprudencia sobre la aplicación del in dubio pro reo, el juzgador señala que "aunque parezca obvio, para que la duda se resuelva en favor del acusado, la misma debe existir". En este caso "existen dudas más que razonables sobre si el acusado fue el autor de la acción que sufrió la perjudicada".

La defensa del acusado, ejercida por Vanessa Ruiz García, del despacho Guardian Legal, explica que la inversión de la carga de la prueba que existe en la Ley de Violencia de Género hace que el acusado sea quien tenga que demostrar su inocencia. "Hay una mala utilización de esta ley que habría que vigilar, sobre todo cuando hay detrás un proceso de custodia, uso y disfrute de viviendas o solicitud de prestaciones por parte de la supuesta víctima de violencia", advierte la abogada. "El gran problama es el mal uso de la ley, sobre todo cuando hay hijos que, al final, son los grandes perjudicados", afirma.