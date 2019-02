La Audiencia de Sevilla obliga a los jueces a "transcribir" las declaraciones de los investigados

Los magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla han llegado a un acuerdo por el que a partir de ahora obligan a los jueces de Instrucción a que se transcriban las declaraciones de los investigados y testigos en una causa, en contra de las grabaciones audiovisuales que desde hace algunos años se han ido implantando en estos juzgados, sobre todo los que instruyen las denominadas macrocausas.

Un total de 19 magistrados de las Secciones Penales suscriben un auto de la Sección Séptima, del que ha sido ponente la juez Mercedes Alaya, en el que estiman un recurso presentado por la Fiscalía en una de las piezas en la que se investigan las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria, y revocan una decisión del juez de Instrucción número 16 -que había denegado la transcripción de las actuaciones grabadas en formado CD-, y al que ahora obligan a que extienda las "correspondientes actas escritas de las declaraciones judiciales que obren en la causa de conformidad con lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)".

En el auto, que se ha redactado después de que los 19 jueces celebraran un pleno jurisdiccional de las Secciones Penales el pasado 25 de enero, señala que el artículo 743 de la Lecrim establece que el desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en un soporte "apto para la grabación y reproducción del sonido y de imagen", pero en fase de instrucción "no existe ningún artículo, salvo dos excepciones, a la posibilidad de la grabación audiovisual de las declaraciones sumariales como única forma de documentarlas". Esas dos excepciones son la "prueba preconstituida" en el caso de testigos menores de edad o persona con capacidad judicialmente modificada, y la "prueba anticipada" cuando por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo pudiera preverse razonablemente que la prueba relacionada con los mismos no podrá practicarse en el juicio oral o pudiera motivar suspensión.

En el auto, los magistrados reconoce que el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que "las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrían transcribirse, salvo los casos expresamente previstos en la ley", lo que conduce a una "antinomia real" entre lo dispuesto en la LOPJ y la Lecrim, señalan los jueces, que entienden que en este caso el "principio de especialidad" determina que deba atenderse a la Lecrim en cuanto a la forma de documentación de las diligencias de investigación que se realizan en la fase de instrucción sumarial.

Los magistrados de la Audiencia destacan asimismo la "importancia de mantener" la forma de documentación escrita, y en este sentido consideran que las grabaciones audiovisuales de las declaraciones sumariales sin acta escrita "no sólo vulneran preceptos de la Lecrim, sino que provocan una extraordinaria lentitud y sobreesfuerzo en cualquier operador jurídico que tenga que tomar conocimiento del proceso, como es el caso de los tribunales de apelación y desde luego del Ministerio Fiscal, pues deberán emplear el mismo tiempo que el instructor utilizó en tomar las declaraciones, sumado al que deben utilizar para estudiar el conjunto de la causa y al necesario para dar respuesta al acto procesal que corresponda, frente a la agilidad del acta escrita".

"Los únicos favorecidos son los juzgados de Instrucción"

En este sentido, señalan que en declaraciones de larga duración, que puedan durar varios días, "la rémora que supone las grabaciones audiovisuales resulta insalvable y además absolutamente innecesaria".

Los jueces de la Audiencia, según el auto, concluyen que "los únicos favorecidos en la sustitución del acta escrita por la grabación audiovisual son los juzgados de Instrucción, en primer lugar el juez de Instrucción que ya no tiene que memorizar y discernir lo trascendente de lo irrelevante, tarea ardua sobre todo cuando son las declaraciones extensas; el letrado de la Administración de Justicia que ya no tiene que estar presente en las declaraciones estando bajo su responsabilidad el contenido del acta escrita y el funcionario que no tiene que transcribirlas mecanográficamente".

Dice la ponente de este auto, Mercedes Alaya, que la lentitud y el sobreesfuezo descritos "sería equiparable" si el juez de instrucción para decidir las diligencias de investigación a practicar recibiera "en formato CD las declaraciones de los testigos e investigados de los atestados instruidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y añade que si este mecanismo fuera ágil "ya se hubiese recabado por los juzgados de instrucción las grabaciones policiales para dotar de celeridad a la investigación".

Contradice un acuerdo del TSJA

Los magistrados de la Audiencia son conscientes de que esta decisión contradice un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2015 que en el caso de las "Facturas" de Almería asumió por unanimidad la propuesta del secretario de Gobierno en relación con la decisión de la Audiencia de Almería de acordar la transcripción escrita solicitada por el fiscal de 43 CD que contenían las declaraciones tenía una "naturaleza gubernativa o administrativa, no jurisdiccional, careciendo de competencia para dirigirse a una oficina judicial que no es la propia, exigiendo no obstante un índice manual o informático de los hitos importantes de las declaraciones objeto de la grabación, índice que no se cumple por los juzgados de Instrucción de esta provincia, como tampoco el índice preceptivo del expediente digital".

En este caso, los jueces de Sevilla dicen que esta resolución "en modo alguno tiene naturaleza gubernativa sino que ha entrado en el fondo de cuestiones absolutamente jurisdiccionales y de defensa de derechos fundamentales, y por consiguiente no puede estar a lo dispuesto en los acuerdos gubernativos no vinculantes".