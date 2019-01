Bolaños aborta la ‘nueva vía’ del fiscal para juzgar a altos cargos en las piezas

El enésimo intento de la Fiscalía Anticorrupción que fracasa para tratar de enjuiciar a los ex altos cargos por las ayudas individuales de los ERE. La juez María Núñez Bolaños ha abortado la ‘nueva vía’ que habían abierto los fiscales para, una vez acabado el juicio de la pieza política de los ERE, intentar que sean enjuiciados los ex altos cargos que se han sentado en ese banquillo en el resto de las piezas que siguen en instrucción, una pretensión que ha sido rechazada hasta la saciedad por la Audiencia de Sevilla al estimar que se había vulnerado el principio ‘non bis in ídem’, que impide enjuiciar doblemente a un acusado por unos mismos hechos.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 16 de enero un escrito en el que solicitaba a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que revocara la exclusión del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas al Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre). En esta pieza, que desde febrero del año pasado está en la Audiencia de Sevilla a la espera de que se fije el juicio, están acusadas cuatro personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, mientras que Antonio Fernández había sido excluido en aplicación de la doctrina de la Sección Séptima de la Audiencia.

La instructora, María Núñez Bolaños, ha dictado ahora un auto en el que rechaza la inclusión de Antonio Fernández en este proceso, en el que recuerda precisamente que el ex consejero fue excluido por la Audiencia en un auto del 15 de septiembre de 2017, que estimó un recurso presentado por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa a Antonio Fernández.

Las claves El primer intento de la Fiscalía Anticorrupción

El Ministerio Público alega por primera vez desde que acabó el juicio que su escrito de conclusiones definitivo introduce modificaciones que dejan fuera de esa vista el enjuiciamiento de las ayudas individuales, por lo que ha vuelto a pedir que se procese al ex consejero Antonio Fernández en la pieza de las pólizas de Cenforpre.

la postura de la juez Bolaños sólo aprecia un “cambio formal”

La instructora desestima la petición de Anticorrupción porque entiende que el fiscal sólo ha realizado “una nueva redacción, un cambio formal, que no sustancial, puesto que los hechos y la acusación siguen siendo los mismos”. La decisión de la juez, recogida en un auto dictado el pasado 18 de enero, puede ser ahora objeto de un recurso de reforma y subsidiario de apelación por parte del Ministerio Público, que hasta ahora lo está recurriendo todo.

La Fiscalía pedía su inclusión, explica la instructora, en base a un supuesto “hecho nuevo”, al estimar los representantes del Ministerio Público que en el juicio del “procedimiento específico” se había realizado una “modificación” en el escrito de conclusiones definitivas, de tal forma que en ese juicio ya no están incluido en el mismo “el enjuiciamiento de todas las piezas”. Es decir, que en el juicio que acabó en diciembre pasado sólo se enjuicia el denominado procedimiento específico y no el resto de las piezas, algo que ha sido rechazado con vehemencia por la Sección Séptima de la Audiencia.

Frente a la postura de Anticorrupción, la juez Bolaños corrobora en el auto la postura de la Audiencia, al afirmar que de la lectura del escrito definitivo de la Fiscalía presentado en ese juicio “no se puede inferir o llegar a dicha conclusión”, por cuanto “el Ministerio Fiscal realiza una nueva redacción, un cambio formal, que no sustancial, puesto que los hechos y la acusación siguen siendo los mismos”.

De la misma forma, la juez prosigue diciendo que la acusación popular “ninguna modificación realizó, que nos conste”, en sus conclusiones definitivas en el juicio.

La magistrada añade que, en este caso, sólo queda seguir aplicando la doctrina que ha establecido la Audiencia en numerosas resoluciones y que afectan a muchos de los ex altos cargos procesados en el juicio de la pieza política. “Es sobradamente conocida por el Ministerio Público la interpretación y criterio sostenido, reiteradamente, por la ilustrísima Sección Séptima, que entendemos no resulta afectada por la modificación que invoca el Ministerio Público, por lo que en consecuencia y conforme al criterio sostenido por la ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla procede denegar lo solicitado”.

Contra el auto de Bolaños, la Fiscalía Anticorrupción puede presentar ahora un recurso de reforma y, en su caso, subsidiario de apelación, lo que implicaría que la nueva petición llegaría otra vez a la Sección Séptima, los mismos magistrados que han venido rechazando todas las peticiones de la acusación pública para incluir a los ex altos cargos en las distintas piezas individuales.

Esta es la primera vez tras el juicio que la Fiscalía había retomado la batalla por la inclusión de los ex altos cargos en las piezas. En la batalla por el embrollo jurídico planteado en relación con el doble enjuiciamiento han tenido una actuación destacada los abogados Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez, que defienden al ex consejero de Empleo y a un ex director de IDEA, respectivamente, y cuyo planteamiento técnicos en cuanto a que no podían ser enjuiciados doblemente ha sido acogido favorablemente tanto por el juzgado de Bolaños como por la propia Audiencia hispalense, que les ha ido dando la razón en contra de las tesis acusatorias.