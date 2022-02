El CGPJ recuerda que la carga de trabajo "superior a la deseable" supone el retraso en los señalamientos

El abogado Daniel Sánchez Bernal sigue con su lucha para denunciar la tardanza en los señalamientos de los juicios, que en el caso de la jurisdicción social es acuciante. En Sevilla están fijándose vistas en abril de 2026. El pasado 28 de enero presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que explicaba que ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que el señalamiento de un juicio laboral para 2024 daña la tutela judicial efectiva.

El letrado, que ha comenzado una campaña en change.org, cree que el CGPJ "debe adoptar medidas para evitar que estos señalamientos tardíos se produzcan ya que, realmente, los perjudicados son los justiciables pues una Justicia tardía no es Justicia. En Sevilla ya se están produciendo señalamientos para 2026".

En la respuesta al abogado, el CGPJ explica que los juzgados y tribunales "han asumido una carga de trabajo superior a la deseable y a los estándares de entrada de asuntos utilizados como criterio técnico por el Servicio de Inspección. Ello supone, entre otras consecuencias negativas, que la agenda de señalamientos este completa a varios meses vista y que los juicios derivados de las demandas que van entrando en el Juzgado se señalan por estricto orden de recepción, con un turno especial para asuntos urgentes".

El letrado ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org para recabar el apoyo de la abogacía ante el colapso en los juzgados de lo Social en Sevilla, con señalamientos fijados para 2026. "No podemos permitir que se estén señalando juicios y vistas para dentro de 3, 4 o 5 años. No podemos cruzarnos de brazos ante esta situación. No podemos mirar hacia otro lado", subraya en la petición, que lleva más de un centenar de firmas recogidas y que ha sido apoyada por el sindicato de abogados Venia, el sindicato SPJ-USO, VOX y el colegio de Graduados Sociales de Asturias, además están estudiando su adhesión a la solicitud el Consejo General de Graduados Socieles.

Daniel Sánchez Bernal lamenta que ni el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, ni el Consejo Español de la Abogacía ni el Colegio de Abogados de Sevilla hayan mostrado su apoyo a la petición de una Justicia sin retrasos en los señalamientos.